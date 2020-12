Το 2020 δολοφονήθηκαν πενήντα δημοσιογράφοι, εκ των οποίων σχεδόν οι επτά στους δέκα σε χώρες όπου επικρατεί ειρήνη κι όχι σε εμπόλεμες ζώνες, τονίζει η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) στην ετήσια έκθεσή της, που δίνεται στη δημοσιότητα.

🔴 #2020RsfRoudnUp: 50 journalists killed, 2/3 in countries “at peace”.

The most dangerous stories are investigations into cases of corruption/misuse of public funds – organised crime. In a new development, 7 journalists were killed while covering protestshttps://t.co/0LUhik7hE0 pic.twitter.com/gA01p4kDuN

— RSF (@RSF_inter) December 29, 2020