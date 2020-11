Η Λίβερπουλ μπορεί τελικά να μην πήρε τη νίκη απέναντι στη Μπράιτον (1-1) για την 10η αγωνιστική της Premier League, αλλά ο Ντιόγκο Ζότα βρήκε δίχτυα για άλλο ένα παιχνίδι και έφτασε τα 9 τέρματα σε 14 συμμετοχές φέτος.

Ο Πορτογάλος έχει εντυπωσιάσει τους πάντες από τη στιγμή που άφησε τη Γουλβς και φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων». Έχει πραγματοποιήσει φανταστικό ξεκίνημα στη Λίβερπουλ και οι αριθμοί του, λένε την αλήθεια.

Με το γκολ του χτες (28/11) απέναντι στους «γλάρους», ο Ζότα πέτυχε το 5ο του γκολ στην Premier League και έφτασε τα 9 γκολ σε 14 εμφανίσεις, έχοντας μάλιστα σκοράρει 8 γκολ στα 8 τελευταία ματς που αγωνίστηκε!

9 – Diogo Jota has scored nine goals in 14 appearances for Liverpool in all competitions, including eight in his last eight. Clinical. #BHALIV pic.twitter.com/PQynX5MU1G

