To Reuters, μάλιστα, έχει φτιάξει μια καταπληκτική ιστοσελίδα όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της τραγωδίας. Κάνοντας scroll down μπορεί κάποιος να δει πόσα άτομα χάνουν τη ζωή τους σε ένα 24ωρο, ενώ ένα χρονόμετρο υπενθυμίζει ότι κάθε 16 δευτερόλεπτα χάνεται ένας συνάνθρωπός μας από τον κοροναϊό.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο στο χρόνο που απαιτείται για έναν αγώνα ποδοσφαίρου 90 λεπτών, 340 άτομα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο.

Το δημοσίευμα του Reuters έρχεται μία ημέρα αφότου οι θάνατοι από την πανδημία ξεπέρασαν το 1 εκατ., καθώς το ποσοστό έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και τα κρούσματα επίσης σε αρκετές χώρες. Πρόκειται για μια ζοφερή στατιστική σε μια πανδημία η οποία έχει προκαλέσει καταστροφές στην παγκόσμια οικονομία, έχει υπερφορτώσει τα συστήματα υγείας και έχει αλλάξει τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι.

Το αναπνευστικό νόσημα που προκαλεί ο νέος κοροναϊός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους, αν και ανάμεσα στα πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα και πάνω από 32 εκατ. κρούσματα του ιού βρίσκονται και ενήλικες και παιδιά.

«Ο κόσμος μας έχει φτάσει σε ένα οδυνηρό ορόσημο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είναι ένα παράλογο νούμερο. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε την κάθε ζωή. Ήταν πατέρες και μητέρες, σύζυγοι, αδελφοί και αδελφές, φίλοι και συνάδελφοι», συμπλήρωσε

Χρειάστηκαν μόλις 3 μήνες για να διπλασιαστούν οι θάνατοι από τον κορoναϊό από μισό εκατομμύριο, ένα ποσοστό θανάτων μετά τον πρώτο που καταγράφηκε στην Κίνα στις αρχές Ιανουαρίου.

«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων»: αυτό το μήνυμα ελπίδας έστειλε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τη στιγμή που ο νέος κοροναϊός έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και μολύνει δύο εκατομμύρια την εβδομάδα.

«Το πιο σημαντικό δίδαγμα είναι πάντα το ίδιο: όποιο κι αν είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επιδημία σε μια χώρα, δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων», γράφει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε άρθρο του που δημοσιεύεται από τη βρετανική εφημερίδα The Independent.

We've lost 1 million lives to #COVID19 & many more are suffering.

My heart is with all those grieving.

My prayers are with those who are sick.

My thoughts are with #healthworkers working tirelessly on the front lines to save lives.

We must #ACTogether to end the pandemic.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 29, 2020