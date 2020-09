Must Read

Το στούντιο Ον Off βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Φειδιπίδου 22) και δημιουργήθηκε απαντώντας στην ανάγκη να υπάρχει χώρος και χρόνος για καλλιτεχνική έρευνα.

Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην δύναμη και την μεγάλη απόφαση να γίνει αυτός ο χώρος υπαρκτός, με επίκεντρο τη συνύπαρξη καλλιτεχνών από το χώρο της μουσικής, των παραστατικών αλλά και εικαστικών τεχνών.

Ο χώρος φιλοξενεί σεμιναριακούς κύκλους, πρόβες και παρουσιάσεις-παραστάσεις έργων.

Ένας ενιαίος χώρος 80 τμ. που φτιάχτηκε για να συγκεντρώσει τους ρομαντικούς, πιστούς, άπιστους, αυθόρμητους καλλιτέχνες χωρίς σύνορα.

Σεμινάρια/εργαστήρια και events στο Ov Off Στούντιο

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Ον Off Στούντιο ξανά ξεκινάει τις δράσεις του με σεμινάρια, εργαστήρια, ακροάσεις μουσικών έργων και events σε έναν κύκλο που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ολοκληρώνοντας με την παρουσίαση των νέων έργων που θα δημιουργηθούν μέσα από τα σεμινάρια και τα εργαστήρια.

Ενδιάμεσα θα γίνονται παρουσιάσεις και ακροάσεις έργων, ένα βράδυ την εβδομάδα, από τους καλλιτέχνες των εργαστηρίων/σεμιναρίων αλλά και καλλιτέχνες-συνεργάτες που ασχολούνται με την έρευνα, τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργία έργων.

Ο σεμιναριακός κύκλος »Συνύπαρξη – Coexist» όπου ξεκίνησε τον Ιούνιο με 15 καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του χορού οδήγησε στην δημιουργία κάποιων σεμιναρίων/εργαστηρίων και παρουσιάσεων που θα χωριστούν σε ερευνητικούς κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος θα διαρκέσει από 14/09-29/11, ο δεύτερος από 04/01-04/04 και ο τρίτος από 10/05-18/07.

Παράλληλα θα γίνονται πρόβες, έρευνα για την παρουσίαση του μουσικού έργου – Izo seven- όπου συνθέτει η Νεφέλη Σταμ., σε συνεργασία με τους επτά καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο έργο και θα παρουσιαστεί ως work in progress στο στούντιο στις 11/12.

Εργαστήρια / Σεμινάρια / events πρώτου ερευνητικού κύκλου (14/09- 29/11)

· Σύνθεση σε συνδυασμό με άλλες Τέχνες – Compositions with other Arts / Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου- Άγγελος Μαστραντώνης κάθε Παρασκευή 19.00-22.00 (Σύνθεση, Μουσική, Αυτοσχεδιασμός) – από 25/09

· Embodied Voice and Spontaneous Composition/ Julianna Bloodgood + Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου *για τις τελευταίες δύο συναντήσεις. 14-17/09 και 22-24/09 (έξτρα ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην σελίδα μας σύντομα) 16.00-19.00 (Φωνή, Αυτοσχεδιασμός)

· Κρυφοί φωτισμοί-Hidden lights / Έυα Τσούρου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10.30-12.30 (Σωματικό θέατρο, Κίνηση, χορός) – από 12/10

· Αποφορτίζοντας το κινούμενο σώμα – The speaking body. Lighten up! / Στέλλα Φωτιάδη (Still Pilgrim Paradox) κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10.30-12.30 (Χορογραφία, κίνηση, χορός) – από 22/09

· Η ενορχήστρωση του σώματος – The orchestration of the body/ Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου κάθε Πέμπτη 19.00- 22.00 (Μουσικότητα-Ρυθμός, Φωνή, Κίνηση) – από 24/09

· Το μουσικό όργανο ως σώμα/Το σώμα ως μουσικό όργανο.-Musical instrument as a body/ Body as a musical instrument/ Joe Tornabene – Rafael Habel Κάθε Τετάρτη 19.00-21.00 και Παρασκευή 17.00-19.00 (Μουσική, Σωματικό Θέατρο, Αυτοσχεδιασμός) από 07/10

· Από Ρίζες σε Φτερά-Roots and Wings/ Γιάννης Δεσποτάκης 10ήμερο εργαστήριο μουσικής (Αυτοσχεδιασμός, Μουσική, Φωνή) 03-05/11, 10-12/11 και 17-19/11 (έξτρα ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην σελίδα μας σύντομα). 17.00-19.00

· Event/Ακροάσεις μουσικών έργων: Μια βραδιά την εβδομάδα Δευτέρα, Σάββατο ή Κυριακή. 21.30

Αναλυτικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για πληροφορίες, κρατήσεις : mayastamati@gmail.com ή 6936250571

Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

*Ο κατώτατος αριθμός για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων είναι τα 4 άτομα και ο ανώτατος τα 10 για λόγους ασφαλείας (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

* Τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί κανόνες.

* Ο χώρος είναι ευρύχωρος, ηλιόλουστος, αερίζεται συχνά και απολυμαίνεται!

* Να έχετε μαζί σας μια δική σας πετσέτα και παγούρι με νερό.

* Τα ρούχα που θα αλλάξετε θα πρέπει να φυλάγονται σε τσάντες ή σακούλες.