Πώς βλέπει ένα πουλί τους ωκεανούς και τα δάση της Γης; Απάντηση είναι οι αεροφωτογραφίες του με έδρα τη Στοκχόλμη φωτογράφου Tobias Hägg.

Οι φωτογραφίες του είναι απλές, «βρίσκει χαρά στις πιο απλές σκηνές» και με τη φωτογραφική οπτική του θέλει να μας θυμίσει το μεγαλείο που ενυπάρχει ακόμη και στις πιο απλές στιγμές.

«Τελευταία, έχω επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη σουηδική Λαπωνία, μια περιοχή της πατρίδας μου που εδώ και καιρό ήθελα να δω διακαώς με τα ίδια μου τα μάτια» δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας στο My Modern Met.

«Έχω αρχίσει να σκαλίζω την επιφάνεια αυτής της εκπληκτικής περιοχής του κόσμου μας, προσπαθώντας να φτάσω και στα πιο απρόσιτα σημεία είτε κάνοντας trekking είτε με ελικόπτερο.

Για την ώρα, την έχω επισκεφθεί τρεις φορές και κάθε φορά χάνω το μυαλό μου με την άγρια φύση της Σουηδίας».

