Ασανσέρ: Λήγει η παράταση απογραφής στις 30 Ιουνίου – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Στα τέλη Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ σε όλα τα κτίρια.

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο.

Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet ». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

Έως και 5.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβάσεις

Τα στοιχεία για τα ασανσέρ

Συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη.

Διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα, δεδομένα γεωγραφικής θέσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών

Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα

Έτος εγκατάστασης

Στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή

Τα κόστη

Το κόστος απογραφής είναι μηδενικό. Το κόστος του πιστοποιητικού είναι γύρω στα 150 ευρώ – 200 ευρώ και το κόστος του τυχόν επανελέγχου είναι γύρω στα 50 ευρώ.

Το κόστος αναβάθμισης κοστίζει ανάλογα με τις ελλείψεις που θα διαπιστώσει ο έλεγχος. Όσο παλαιότερος είναι ο ανελκυστήρας είναι φυσικό να είναι περισσότερες οι ελλείψεις και φυσικά μεγαλύτερο το κόστος.

Το ποσό για την αναβάθμιση μπορεί να ξεκινά περίπου από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ, ανάλογα με την παλαιότητα του ανελκυστήρα και τις προδιαγραφές που πρέπει να καλυφθούν. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της πολυκατοικίας ή, αν αυτό δεν υπάρχει, με συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών με βάση τα χιλιοστά ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά την τακτική συντήρηση, η οποία αποτελεί πάγιο μηνιαίο έξοδο, αυτή επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν επισκευές, αναλώσιμα ή βλάβες.

Σημαντικό είναι ότι η καταχώριση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει παράβολο και δεν επιβαρύνει οικονομικά τον υπόχρεο. Αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να κάνει μόνος του την απογραφή, μπορεί να την αναθέσει:

στην εταιρεία συντήρησης του ανελκυστήρα (με σχετική εξουσιοδότηση)

ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αρκετοί συντηρητές διευκολύνουν στη διαδικασία της καταχώρισης χωρίς πρόσθετη χρέωση, ενώ ορισμένες εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών χρεώνουν την καταχώριση για λογαριασμό των πελατών τους, περίπου 50 ευρώ.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια – είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, είτε σε επαγγελματικά ή δημόσια κτίρια – και είναι υποχρεωτική.

Πηγή: ot.gr