25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Ο ευρωπαϊσμός της ΝΔ τελειώνει εκεί όπου ξεκινούν τα σκάνδαλά της
Editorial 25 Απριλίου 2026, 09:48

Ο ευρωπαϊσμός της ΝΔ τελειώνει εκεί όπου ξεκινούν τα σκάνδαλά της

Η κυβέρνηση δηλώνει «ευρωπαϊκή» μόνο σε όσα θέματα τη βολεύουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Για δεκαετίες η Νέα Δημοκρατία επέμενε ότι είναι η πιο ευρωπαϊκή παράταξη. «Κορώνα στο κεφάλι της» είχε το γεγονός ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αυτός που έβαλε τη χώρα στην τότε ακόμη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την εποχή που ακόμη το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ φώναζαν «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».

Και παρότι ήταν κατά βάση το ΠΑΣΟΚ αυτό που διαχειρίστηκε την αρχική σχέση μας με την ΕΟΚ και χάρη στις δικές του προσπάθειες ξεκίνησε με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα η μακρά ακολουθία προγραμμάτων, που σκοπό είχαν να διορθώνουν τις περιφερειακές ανισότητες στην «Ενωμένη Ευρώπη», μέχρι και τα σημερινά ΕΣΠΑ, η Νέα Δημοκρατία πάντα επέμενε να υποστηρίζει ότι είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της «ευρωπαϊκής προοπτικής για τον τόπο».

Γι’ αυτό τον λόγο όχι μόνο υπερθεμάτισε προς την μεγαλύτερη ενοποίηση, από το Μάαστριχτ μέχρι και την εισδοχή στο ευρώ, αλλά ακόμη και στην εποχή των Μνημονίων υποστήριξε επί της ουσίας τη λογική ότι οι θεσμοί μπορούν να υπαγορεύουν όλες τις βασικές επιλογές πολιτικής στο εσωτερικό της χώρας.

Αποκορύφωμα αυτής της τάσης ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία το δημοψήφισμα του 2015. Δεν ήταν απλώς ότι υποστήριξε ένθερμα το «ΝΑΙ». Είναι και ότι η πολεμική της απέναντι στο «ΟΧΙ» ήταν ότι κινδύνευε η χώρα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό τον λόγο στήριξε τις περίφημες κινητοποιήσεις που έμειναν γνωστές ως «Μένουμε Ευρώπη».

Αξέχαστες έχουν μείνει οι φωτογραφίες κορυφαίων στελεχών της ΝΔ σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ιδίως μάλιστα του σημερινού υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μαζί με διάφορα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι και που εάν κανείς τα έπαιρνε τοις μετρητοίς θα πίστευε ότι η τότε κυβέρνηση πρότεινε την κατάργηση όχι μόνο της ευρωπαϊκής προοπτικής, αλλά και του καπιταλισμού. Κάτι που βεβαίως καμιά σχέση δεν είχε με την πραγματικότητα καθώς η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε καταστήσει σαφές ότι το δημοψήφισμα αφορούσε τα μέτρα λιτότητας που πρότειναν οι δανειστές και όχι το ευρώ ή, πολύ περισσότερο, την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

Και το θέμα δεν είναι μόνο ιδεολογικό, αλλά αφορά και την πολιτική πρακτική της κυβέρνησης. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι επέμεινε να προχωρήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρά τη ρητή απαγόρευση από το άρθρο 16 του Συντάγματος, πρωτίστως επικαλούμενη την προτεραιότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των εθνικών ρυθμίσεων, ακόμη και των συνταγματικών.

Μόνο που όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν ένα όριο: οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να μην ασχολούνται με τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μην αναζητούν τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών και των υπουργών.

Γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία βγάζει το ευρωπαϊκό καπέλο της, ξαναπιάνει τα γιαταγάνια του 1821, υψώνει τα λάβαρα της εθνικής ανεξαρτησίας και δηλώνει αποφασιστικά: «Σιγά που θα αφήσουμε τους ευρωπαίους να μας κατηγορήσουν για σκάνδαλα».

Εάν κανείς κοιτάξει όχι μόνο τις δηλώσεις υπουργών όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και τις κυβερνητικές διαρροές με αφορμή την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα, τη συνάντησή της με τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών, ο τόνος ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, αντιμετωπίστηκε ως κάποια που παρεμβαίνει στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και το κυριότερο αμφισβητήθηκε η ίδια η σημασία του θεσμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα έως και του βαθμού της ίδιας της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν τον θεσμό.

Επιπλέον, αμφισβητήθηκε το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αποφασίσει η ίδια την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων επιμένοντας ότι την απόφαση την παίρνει τελικά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και διαρρέοντας ότι είναι πιθανό να αλλάξουν οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς γιατί θεωρούν τους τωρινούς αρνητικά διακείμενους κατά της κυβέρνησης.

Βεβαίως στην πραγματικότητα εάν ήταν αληθινοί ευρωπαϊστές θα γνώριζαν τι σημαίνει προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών, θα αντιλαμβάνονταν ότι η χώρα μας όχι μόνο έχει ενσωματώσει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ελληνική έννομη τάξη, αλλά και δεν μπορεί προφανώς να βγει από το θεσμό και ότι όντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των εθνικών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και όλα αυτά για έναν αυθεντικό ευρωπαϊστή είναι αυτονόητα, εάν αναλογιστούμε όχι μόνο τη γενική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνικού, αλλά και το ίδιο το γεγονός ότι η λογική του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η ουσιαστική ανεξαρτησία από εθνικές παρεμβάσεις ιδίως στα ζητήματα που ερευνά και τα οποία αφορούν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και ενισχύσεων και τα ζητήματα που αφορούν τις διασυνοριακές απάτες σε σχέση με τον ΦΠΑ.

Ωστόσο, για μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταφεύγει σε σκληρή εθνικιστική ή ακόμη και ρατσιστική ρητορική όταν πρόκειται να αποσπάσει ψήφους από την ακροδεξιά, αναμενόμενο είναι και ο όποιος ευρωπαϊσμός να ξεχνιέται όταν το επίδικο δεν είναι η πολιτική «εικόνα», αλλά το πώς μια κυβέρνηση πολλαπλά εκτεθειμένη με υποθέσεις σκανδάλων – έχει, άλλωστε, πιθανώς το Μεταπολιτευτικό ρεκόρ στελεχών με προβλήματα με τον νόμο – θέλει να αποφύγει να λογοδοτήσει για αυτά τα σκάνδαλα.

Μόνο που ο ευρωπαϊσμός δεν μπορεί να είναι α λα καρτ. Ή αποδέχεσαι τις δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες και τους περιορισμούς που θέτει η ευρωπαϊκή προοπτική, ή διαφορετικά αντί για μπλουζάκια «Μένουμε Ευρώπη», ας κρατήσουν πανό που να γράφουν «Επιμένουμε στην Ελλάδα του ρουσφετιού και της διασπάθισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

Editorial
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Στην Κεφαλονιά 25.04.26

Για απάτη είχε μηνυθεί ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Τι καταγγέλλει πρώην πελάτης του

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Intellexa 25.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;

«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Σύνταξη
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 10:22

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

