Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή
Υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρου.
Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί. Στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί. Στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις