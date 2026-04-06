Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το thestival, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί. Στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.