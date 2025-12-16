newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 04:45

Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Η επιφάνεια στην οποία εκτείνονται καλλιέργειες κόκας στη Βολιβία, τη χώρας η οποία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, μεγεθύνθηκε κατά 10% την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2024, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Eλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος  – ONUDC (στη φωτογραφία του Reuters/Agustin Marcarian, επάνω, εργάτες γης μαζεύουν φύλλα κόκας στην Ετεραζάμα της Βολιβίας).

Με τις καλλιέργειες να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση της κατάταξης, πίσω από το Περού και την Κολομβία, κατά την υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτήν που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα»

Η νομοθεσία στη Βολιβία επιτρέπει καλλιέργειες κόκας συνολικά 220.000 στρεμμάτων, για παραδοσιακές χρήσεις των φύλλων του φυτού από αυτόχθονες (μάσηση, παρασκευή ροφημάτων…).

«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτήν που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα», συνόψισε η Μόνικα Μεντόσα, αντιπρόσωπος του ONUDC στο κράτος των Ανδεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές και ειδικοί αποδίδουν τις πλεονάζουσες καλλιέργειες σε διακινητές ναρκωτικών. Τα φύλλα κόκας είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο δήλωσε ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την «ενδοτικότητα που επικρατούσε στο πρόσφατο παρελθόν», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία κυβέρνησε τη Βολιβία η αριστερά (2006-2025).

Καλούν την… DEA

Υποσχέθηκε ότι η νέα κυβέρνηση θα εργαστεί εντατικά «για να μειωθούν οι καλλιέργειες κόκας». Το κυβερνητικό σχήμα του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας ορκίστηκε και ανέλαβε στις αρχές Νοεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, ο Ερνέστο Χουστινιάνο, στον οποίο ανατέθηκε ο αγώνας κατά των ναρκωτικών στη Βολιβία, ανήγγειλε την επιστροφή στη χώρα «πολύ σύντομα» της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), που είχε εκδιωχτεί το 2008.

Χαρακτήρισε «υπέρογκες» τις ποσότητες κοκαΐνης που εκτιμάται πως παράγονται στη χώρα και τόνισε πως θα επιδιωχθεί η εξάλειψη παράνομων καλλιεργειών και θα εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωπαϊκό στρατό στο Κίεβο και αμερικανούς παρατηρητές πριν την παραχώρηση εδαφών θέλουν ΕΕ – Ουκρανία
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 03:17

Ευρωπαϊκό στρατό στο Κίεβο και αμερικανούς παρατηρητές πριν την παραχώρηση εδαφών θέλουν ΕΕ – Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με την προσθήκη του Ντόναλντ Τραμπ που μετείχε μέσω τηλεφώνου ολοκλήρωσαν την πρώτη μέρα διαβουλεύσεων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
Τέσσερις συλλήψεις 15.12.25

ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη φερόμενη βομβιστική επίθεση σχεδίαζε «ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση». Σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στο Λος Άντζελες από την Πρωτοχρονιά.

Σύνταξη
Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό
Παρουσία Αμερικανών 15.12.25 Upd: 19:03

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό

Ανεπίλυτο παραμένει το εδαφικό ζήτημα, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο. Εκεί αναμένονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες ώστε με τον Ζελένσκι θα παραστούν στον νέο γύρο συνομιλιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
Νέες εξελίξεις 15.12.25

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
Αύξηση κρουσμάτων 15.12.25

«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)

«Χορταστική» ισοπαλία στο Old Trafford, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Μπόρνμουθ, η οποία όμως... είπε την τελευταία λέξη, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό με 4-4!

Σύνταξη
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο