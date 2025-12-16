Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.
- Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα στη Στουρνάρη μετά από καβγά
- Αγανακτήσαμε με τις ανεπιθύμητες κλήσεις; Πώς θα διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ
- Ούτε σήμερα παρέδωσε το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Αντιμέτωπος με δίωξη για απείθεια
- Υποθαλάσσια drone έπληξαν ρωσικό υποβρύχιο - Εντυπωσιακά πλάνα
Η επιφάνεια στην οποία εκτείνονται καλλιέργειες κόκας στη Βολιβία, τη χώρας η οποία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, μεγεθύνθηκε κατά 10% την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2024, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Eλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος – ONUDC (στη φωτογραφία του Reuters/Agustin Marcarian, επάνω, εργάτες γης μαζεύουν φύλλα κόκας στην Ετεραζάμα της Βολιβίας).
Με τις καλλιέργειες να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση της κατάταξης, πίσω από το Περού και την Κολομβία, κατά την υπηρεσία του ΟΗΕ.
«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτήν που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα»
Η νομοθεσία στη Βολιβία επιτρέπει καλλιέργειες κόκας συνολικά 220.000 στρεμμάτων, για παραδοσιακές χρήσεις των φύλλων του φυτού από αυτόχθονες (μάσηση, παρασκευή ροφημάτων…).
«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτήν που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα», συνόψισε η Μόνικα Μεντόσα, αντιπρόσωπος του ONUDC στο κράτος των Ανδεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Οι αρχές και ειδικοί αποδίδουν τις πλεονάζουσες καλλιέργειες σε διακινητές ναρκωτικών. Τα φύλλα κόκας είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο δήλωσε ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την «ενδοτικότητα που επικρατούσε στο πρόσφατο παρελθόν», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία κυβέρνησε τη Βολιβία η αριστερά (2006-2025).
Καλούν την… DEA
Υποσχέθηκε ότι η νέα κυβέρνηση θα εργαστεί εντατικά «για να μειωθούν οι καλλιέργειες κόκας». Το κυβερνητικό σχήμα του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας ορκίστηκε και ανέλαβε στις αρχές Νοεμβρίου.
Τον περασμένο μήνα, ο Ερνέστο Χουστινιάνο, στον οποίο ανατέθηκε ο αγώνας κατά των ναρκωτικών στη Βολιβία, ανήγγειλε την επιστροφή στη χώρα «πολύ σύντομα» της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), που είχε εκδιωχτεί το 2008.
Χαρακτήρισε «υπέρογκες» τις ποσότητες κοκαΐνης που εκτιμάται πως παράγονται στη χώρα και τόνισε πως θα επιδιωχθεί η εξάλειψη παράνομων καλλιεργειών και θα εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών.
Πηγή: ΑΠΕ
- Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
- Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
- Βενεζουέλα: Ευπρόσδεκτος ο Μαδούρο για εγκατάσταση στη Λευκορωσία, λέει ο Λουκασένκο
- Ο Τραμπ με διάταγμα χαρακτηρίζει τη φαιντανύλη «όπλο μαζικής καταστροφής»
- Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Ζάκυνθο και έγινε αισθητός στη δυτική Πελοπόννησο
- Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
- Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις