Ούτε σήμερα παρέδωσε το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Αντιμέτωπος με δίωξη για απείθεια

Δεν έχει τέλος το σίριαλ με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο διάσημος τενίστας κατέθεσε αίτηση θεραπείας στην Τροχαία της Αττικής οδού όπου και βεβαιώθηκε τροχονομική παράβαση.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο τενίστας άργησε να πατήσει το link από τον gov.gr σχετικά με την ενημέρωση για την υπερβολική ταχύτητα.

Παράλληλα ανέφερε πως ο ίδιος δεν είναι ο πραγματικός παραβάτης εμμένοντας στην θέση πως ο πατέρας του ήταν εκείνος που πιάστηκε να οδηγεί με 210 χιλιόμετρα στην Αττική οδό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λευτέρη Μανουσάκη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, διαθέτει δίπλωμα οδήγησης το οποίο ισχύει στην Ελλάδα.

Ο κ. Μανουσάκης απέφυγε επί της ουσίας να απαντήσει εάν του δίπλωμα του Στέφανου Τσιτσιπά έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική ανακοίνωση εξέδωσε την προηγούμενη βδομάδα ο δικηγόρος του παρουσιάζοντας σύμφωνα με τον ίδιο τα πραγματικά γεγονότα.

Η ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Στέφανου Τσιτσιπά:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήµης τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά µε τροχονοµική παράβαση η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την 24/09/2025 και η οποία αναίτια έλαβε απερίγραπτα µεγάλη δηµοσιότητα, µε αναπαραγωγή πλήθους ψευδών ειδήσεων και σχολίων από αδιευκρίνιστες πηγές, µε σκοπό την παντελώς αδικαιολόγητη και, επί του παρόντος, ακατανόητη επίθεση στο πρόσωπο ενός αθλητή που έχει µόνο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα του, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν επιδείξει υποδειγµατική συµπεριφορά . Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόµος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δηµόσιων εξηγήσεων.

Δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα δεν δύνανται να επιβεβαιώσουν ούτε να θρέψουν τη χαιρεκακία ορισµένων.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής: