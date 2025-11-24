Τι αλλάζει στα ενοίκια το 2026 – Πώς θα γίνεται η πληρωμή μέσω τράπεζας

Τα πάνω – κάτω έρχονται στα ενοίκια από τις αρχές του 2026.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5222/2025, ο οποίος καταργεί την πληρωμή ενοικίων με μετρητά για όλες τις μισθώσεις κατοικιών, είτε πρόκειται για νέα είτε για υφιστάμενα συμβόλαια.

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν ενοίκια εκτός τραπεζικού λογαριασμού χάνουν τη φορολογική έκπτωση 5% για ζημιές και αποσβέσεις. Παράλληλα, οι ενοικιαστές που θα επιμείνουν σε ανεπίσημες πληρωμές ενδέχεται να στερηθούν κρατικά επιδόματα και άλλες παροχές.

Τα ποσά από ενοίκια δεν υπάγονται στο ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει για μισθούς και συντάξεις

Το κράτος επιβάλλει στην πράξη έναν υποχρεωτικό εκσυγχρονισμό και για τις δύο πλευρές.

Η ΠΟΜΙΔΑ για τα ενοίκια

Για να αποφύγουν προβλήματα και κυρώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους εκμισθωτές:

– Νέες και υφιστάμενες μισθώσεις: Ο κλασσικός όρος στα μισθωτήρια για τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των μισθωμάτων πρέπει να αντικατασταθεί με σαφή ρήτρα:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ … εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.»

– Λογαριασμός στο όνομα του ιδιοκτήτη: Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό που ανήκει αποκλειστικά στον εκμισθωτή. Δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση λογαριασμών τρίτων, όπως δικηγόρων, διαχειριστών ή συγγενών.

– Γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού μέσω της διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από την ΑΑΔΕ, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της καταβολής.

– Κοινός λογαριασμός και πολλοί εκμισθωτές: Αν το μίσθωμα κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του ιδιοκτήτη πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των συνδικαιούχων. Σε περίπτωση πολλαπλών εκμισθωτών, κάθε εκμισθωτής πρέπει να δηλώνει τον δικό του λογαριασμό, στο όνομα του οποίου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

– Καταβολή όλων των μισθωμάτων εντός έτους: Για να διατηρηθεί η φορολογική έκπτωση, όλα τα μισθώματα πρέπει να καταβληθούν τραπεζικά εντός του ίδιου οικονομικού έτους, δηλαδή έως 31 Δεκεμβρίου.

– Ακατάσχετο: Τα ποσά από ενοίκια δεν υπάγονται στο ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει για μισθούς και συντάξεις, γεγονός που σημαίνει ότι η είσπραξη των κατατιθέμενων ενοικίων θα μπορεί να γίνεται άμεσα είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από την ΑΑΔΕ.

Αλλαγές και στη φορολόγηση

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των ενοικίων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νέο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, από το φορολογικό έτος 2026 τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία φορολογούνται με 15% έως 12.000 ευρώ, με 25% για 12.000,01 – 24.000 ευρώ, με 35% για 24.000,01 – 36.000 ευρώ και με 45% άνω των 36.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, δηλαδή, έχει προστεθεί μια ενδιάμεση κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα από τα 12.000 έως τα 24.000 ευρώ.

Πηγή: OT