Για πάντα στο Λίβερπουλ: Το εντυπωσιακό γκράφιτι προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα (vid, pic)

Ένα «παιδί του Λίβερπουλ» θα παραμείνει για πάντα ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα. Ο θάνατος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή και του αδερφού του σε ένα φρικιαστικό τροχαίο στην Ισπανία πριν από λίγες εβδομάδες, σόκαρε τους πάντες στον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο. Ιδιαίτερα όμως στην πατρίδα του και την… δεύτερη πατρίδα του -το ποδοσφαιρικό του σπίτι- το Λίβερπουλ.

Εκεί πλέον, στην πόλη του Μέρσεϊσαϊντ, η εικόνα του εκλιπόντα θα παραμείνει για πάντα μέσω ενός εξαιρετικού γκράφιτι που δημιουργήθηκε, με την πόλη του μεγάλου λιμανιού να συνεχίζει τις δράσεις προς τιμήν του.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης Τζόν Κάλσοου και οπαδός της Λίβερπουλ είναι αυτός που ανέλαβε να δημιουργήσει το γκράφιτι έξω από τοπική παμπ. Σε αυτό αποτυπώθηκε το στιγμιότυπο από τον κλασικό πανηγυρισμό του Ζότα με τη φανέλα των «κόκκινων», την ώρα που συμβολίζει με τα χέρια του μια καρδιά.

New Diogo Jota mural by Liverpool artist John Culshaw on the Halfway House pub on Walton Road #LFC 🫶 pic.twitter.com/w0NOHQrD0H

— ScouseScene (@scousescene) July 15, 2025