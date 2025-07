Έξι εμβληματικά τουριστικά project συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ

Έξι μεγάλα τουριστικά projects, είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας συνολικού ύψους κοντά στα δυο δις. ευρώ, που το κάθε ένα μία με τον τρόπο του όχι μόνο αλλάζει το προφίλ της περιοχής που αναπτύσσονται αλλά τοποθετούν την χώρα μας στο κάδρο των διεθνών εμβληματικών ξενοδοχειακών επενδύσεων. Είναι επενδύσεις που προωθούν την βιωσιμότητα και αποδεικνύουν την δυναμική προοπτική του ελληνικού τουρισμού. Με εύρος ανά επένδυση από 250 εκατ. ευρώ μέχρι τα 500 εκατ. ευρώ έχουν ορίζοντα υλοποίησης από τον προσεχή Νοέμβριο μέχρι τα επόμενα οκτώ χρόνια.

HYDRA ROCK: Από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επενδύσεις της χώρας

Η μεγαλύτερη από τις επενδύσεις αυτές είναι της εταιρείας HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» του Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην “Ίδρυση Υπερπολυτελούς Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος και Τουριστικού Χωριού” αφορά στην υλοποίηση ενός σύγχρονου και αειφορικού θερέτρου, αποτελούμενο από ένα Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και ένα συγκρότημα κατοικιών (τουριστικό χωριό) σε έκταση, εκ της οποίας τα 1714,17 στρέμματα υπάγονται στον Δήμο Πόρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ τα υπόλοιπα 40 στρέμματα βρίσκονται, σε απόσταση 700 μέτρων, στην περιοχή Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι ύψους 475 εκατ. ευρώ. Με βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης την αειφόρο ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την κυκλική οικονομία, η πρόταση επένδυσης αφορά στη δημιουργία ενός θερέτρου το οποίο θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τονώνοντας παράλληλα την απασχόληση και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

The Ilisian που μεταμορφώνει την Αθήνα

Τον Νοέμβριο τοποθετεί το άνοιγμα του «The Ilisian» η Hilton στον ιστότοπο της. Το The Ilisian είναι το νέο όνομα του προορισμού που δημιουργεί η Ionian Hotel Enterprises του Ομίλου ΤΕΜΕΣ του Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου, στη θέση του πρώην ξενοδοχείου Hilton της Αθήνας. Η στρατηγική επένδυση των 340 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος πάνω από 1,25 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία κατά την πρώτη 5ετία της λειτουργίας της.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ μαζί με την αρχική επένδυση για την εξαγορά του κτιρίου. Το The Ilisian έχει στόχο να αναδείξει διεθνώς το σύγχρονο πρόσωπο της Αθήνας και να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της ελληνικής πρωτεύουσας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμα και για μόνιμη διαμονή.

Το νέο ξενοδοχείο Conrad Athens αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες με μοναδική θέα στην Αθήνα, καθώς και μία mega suite 400τ.μ. Αναπτύσσονται επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Θα περιλαμβάνει επίσης χώρους γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, shopping. Επίσης θα περιλαμβάνει και το House of NYNN μιας σύγχρονη, ιδιωτική λέσχη μελών, που διαμορφώνει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής στην πόλη. Την έναρξη λειτουργάις της ανακοίνωσε πρόσφατα το The Ilisian. Το House of NYNN σηματοδοτεί την αφετηρία μιας δυναμικής αποκάλυψης εμπειριών στο πλαίσιο του THE ILISIAN, με τα επόμενα βήματα να είναι οι χώροι φιλοξενίας, γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και διαμονής.

Το mega project του Ikos Kassandra στη Χαλκιδική

Με στόχο την δημιουργία του Ikos Kassandra, το πρώτο Ikos Grand Resort που θέτει άλλο ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό all-inclusive ο όμιλος Sani/Ikos απέκτησε τρία ξενοδοχεία τα Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από την Goldman Sachs Asset Management.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εξαγοράς, , το Ikos Kassandra θα είναι το μεγαλύτερο Ikos Resort έως σήμερα, συνολικής επένδυσης άνω των 400 εκατ. ευρώ προσφέροντας μοναδικές εγκαταστάσεις και παροχές, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το υψηλό επίπεδο της all-inclusive εμπειρίας που έχει εδραιώσει διεθνώς τη μάρκα Ikos. Το θέρετρο βρίσκεται στην περιοχή Καλλιθέα της Κασσάνδρας, μόλις μία ώρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται γύρω από ένα παραλιακό μέτωπο 600 μέτρων με πανοραμική θέα προς τη Σιθωνία, τον Τορωναίο Κόλπο και το νησί της Κελύφου. Ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2029.

Μία επένδυση του σεϊχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν

Μια άλλη σημαντική επένδυση, είναι το project της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Πετροθάλασσα Ερμιονίδας. Το τουριστικό project της «Σκάρλετ Μπητς – Ξενοδοχειακαί & Τουριστικαί Επιχειρήσεις Monoπρόσωπη Α.Ε.» προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη θέση του Ermioni Club στην Αργολίδα, με τον προϋπολογισμό του έργου να έχει ανέβει πλέον στα 250 εκατ. ευρώ (287 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Royal Development Company, από 203 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Το ξενοδοχείο θα έχει την υπογραφή της Waldorf Astoria, ενός εκ των πολυτελών brands της Hilton. Σημειώνεται ότι το Royal Group έχει τον έλεγχο της International Holding Company (IHC), του επενδυτικού βραχίονα της βασιλικής οικογένειας του Εμιράτου, πρόεδρος της οποίας είναι ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Με βάση τον σχεδιασμό, το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 121 δωματίων και 14 βιλών προς πώληση ή/και εκμετάλλευση, με στόχο την προσέλκυση της ελίτ του τουρισμού. Το project, αναπτύσσεται σε ιδιόκτητη έκταση 223 στρεμμάτων της εταιρείας, με τη συνολική δόμηση να ανέρχεται σε 39.000 τετραγωνικά μέτρα.

Από ξενοδοχείο γυμνιστών σε σύγχρονο θέρετρο

Στη μετατροπή του θρυλικού ξενοδοχείου «Σαλάντι», του πρώτου που λειτούργησε για γυμνιστές στην Πελοπόννησο τη δεκαετία του ’80, σε πολυτελές τουριστικό συγκρότημα 5 αστέρων, προχωρά η εταιρεία «Saladi Beach Resort Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με σύμβουλο διαχείρισης τον Πέτρο Πολίτη, επικεφαλής της επενδυτικής Gnosis Investments. Η επένδυση, που ξεπερνά τα 266 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε σημαντικό επενδυτικό προορισμό.

Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η πλήρης αναβάθμιση του ξενοδοχείου, με στόχο τη δημιουργία μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 203 δωματίων. Σε δεύτερη φάση, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία Τουριστικού Καταλύματος Συνιδιοκτησίας (Condo Hotel), το οποίο θα απαρτίζεται από 167 bungalows και 170 κατοικίες, με τη χρήση του θεσμού ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης). Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται σε 316.653 τ.μ., με συνολική δόμηση 74.705 τ.μ., εκ των οποίων 41.998 τ.μ. αφορούν το ξενοδοχειακό μέρος και 32.707 τ.μ. το οικιστικό σκέλος.

Στους Πεταλιούς η Grivalia Hospitality με την Six Senses

Το θέρετρο που σχεδιάζει η Grivalia Hospitality, στους Πεταλιούς, αποτελεί μια επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ανακοινωθεί από το 2023, αλλά έχει συναντήσει σημαντικές καθυστερήσεις. Το έργο θα υλοποιηθεί στο Μεγανήσι, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πεταλιών, με συνολική έκταση 11.290.616 τ.μ., στον νότιο Ευβοϊκό – μια περιοχή που συχνά χαρακτηρίζεται ως οι «ελληνικές Μαλδίβες».

Το πεντάστερο project, θα φέρει το πολυτελές brand της Six Senses, και θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση 550.000 τ.μ. και θα περιλαμβάνει 75 υπερπολυτελείς βίλες και 20 branded κατοικίες, καθώς και εστιατόρια, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, ένα beach club και μια σειρά από υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το «Six Senses Megalonisos» θα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, με στόχο το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.