Ο Κρόος είπε αντίο και απολογήθηκε στον Πέδρι

Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Τόνι Κρόος, στον προημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα στη Γερμανία και την Ισπανία που βρήκε τους Ίβηρες νικητές χάρη στο γκολ του Μερίνο στο 120′.

Ο θρυλικός μέσος έκανε τον απολογισμό αυτού του ταξιδιού με μια ανάρτηση στα social media ευχαρίστησε τους οπαδούς της Γερμανίας για τη στήριξη, στάθηκε στη συμπαράσταση που χρειάζεται η ομάδα και απολογήθηκε στον Πέδρι για το μαρκάρισμα που έφερε τον τραυματισμό του Ισπανού χαφ.

Η ανάρτηση του Κρόος:

«9/29/2023 το τηλέφωνο μου χτυπά. Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Το αίτημα του Νάγκελσμαν: Να επιστρέψω στον εθνική.

Η πρώτη μου σκέψη στο μυαλό: «Δεν είμαι χαζός!». Η πρώτη σκέψη της καρδιάς: «Ναι γ@μw!» Η καρδιά αποφάσισε.

Η πρώτη μου σκέψη στις 7/6/2024: «Είμαι χαρούμενος που το έκανα. Παρά τη μεγάλη στεναχώρια και το κενό που επικρατεί από χθες. Είδα πολλά παραπάνω από όσα είδα από την εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν περίμενα πως κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, να έχουμε πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου και να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους.

Για αυτό είμαι και τόσο υπερήφανος για αυτή την ομάδα. Και για αυτό μπορεί να είναι όλη η Γερμανία υπερήφανη. Ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάνατε το σπίτι μας τόσο ιδιαίτερο. Σας είδαμε, σας νιώσαμε.

Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη των τελευταίων εβδομάδων. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και τέλος, ένα αίτημα: Τώρα που η Γερμανία είναι και πάλι το αγαπημένο μας παιδί. Μην το αφήσετε. Το ταξίδι για αυτή την ομάδα συνεχίζεται.

Και βοηθάει πάρα πολύ εάν στηρίξετε την ομάδα και στα δύσκολα. Διότι για ένα πράγμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αυτό το γκρουπ έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους που κάνουν τα πάντα για να επιτύχουν. Η Γερμανία είναι και πάλι αυτό που θέλουμε!!!

Κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Ταχεία ανάρρωση στον Πέδρι. Δεν ήθελα να σε τραυματίσω. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και τα καλύτερα. Είσαι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής».

🚨 TONI KROOS FAREWELL MESSAGE:

9/29/2023 my phone rang. Caller: Julian

Nagelsmann Request: return to national team.

First thought in my mind: I’m not stupid! First thought in my heart: F*ck yeah!

The heart decided.

My first thought this morning 7/6/2024: I’m glad I did.… pic.twitter.com/F73J8qrgOK

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 6, 2024