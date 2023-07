Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας (δυτικά), προκαλώντας θύματα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), έκανε γνωστό ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Μαξίμ Κοζίτσκι.

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη Λβιβ. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο κ. Κοζίτσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Lviv. An infrastructure facility was hit and also the debris fell on a residential building. #Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #Lviv #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nFhO76LNEC

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Λβιβ, ο Αντρίι Σαντόβι, έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων «αυξάνεται».

The video of the consequences of a rocket fragment hitting a house in #Lviv was published by the head of the OVA pic.twitter.com/S2Fz2craPp

