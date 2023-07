Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της εκλογικού επιτελείου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν διορίσθηκε διευθυντής του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS, σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τον έλεγχο του στα μέσα ενημέρωσης από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, επιβάλλοντας το κλείσιμο κορυφαίων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και χαρακτηρίζοντας πολλούς δημοσιογράφους και έντυπα «ξένους πράκτορες».

Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, βάσει του οποίου απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο γενικός διευθυντής του TASS Σεργκέι Μιχαήλοφ και διορίζεται στην θέση του διορίζεται ο Ανρτρέι Κοντρασόφ. Ο Μιχάηλοφ υπήρξε διευθυντής του TASS από το 2012. Ο Σεργκέι Μιχαήλοφ απαλλάχθηκε των καθηκόντων του γενικού διευθυντή του TASS «με δική του επιθυμία». Ο Μιχαήλοφ δεν ανέφερε γιατί πήρε αυτή την απόφαση και τι προτίθεται να κάνει στη συνέχεια.

Ο ηλικίας 50 ετών Κοντρασόφ είναι δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης και το 2018 εργάσθηκε ως γραμματέας τύπου του εκλογικού επιτελείου του Πούτιν. Ο Κοντρασόφ έκανε τα ντοκιμαντέρ «Πούτιν» και «Κριμαία. Ο δρόμος προς την Πατρίδα».

