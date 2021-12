Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς ο Masayuki Uemura άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τον δημιουργό του Nintendo Entertainment System (NES) και του διαδόχου του, Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Και οι δύο κονσόλες, γνωστές στην Ιαπωνία ως «Famicom», έγιναν τεράστιες επιτυχίες σημειώνοντας πωλήσεις εκατομμυρίων και κάνοντας τη Nintendo μια από τις σημαντικότερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως.

Η είδηση του θανάτου του Uemura ήρθε από το Πανεπιστήμιο Ritsumeikan, όπου ήταν διευθυντής σπουδών για βιντεοπαιχνίδια από το 2004.

Masayuki Uemura, Creator Of The NES And SNES, Has Passed Away https://t.co/c5B4mdTx3P #MasayukiUemura #NES #SNES pic.twitter.com/LG8tOe1nAk

— Nintendo Life (@nintendolife) December 9, 2021