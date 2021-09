Λίγες μέρες έμειναν για να βγει στον «αέρα» το Just the 2 of Us και οι συνεργάτες του Νίκου Κοκλώνη αναζητούν τα κατάλληλα ζευγάρια που θα διασκεδάζουν το τηλεοπτικό κοινό κάθε εβδομάδα.

Στο φαντασμαγορικό σόου θα συμμετέχουν 14 ζευγάρια, εκ των οποίων τα περισσότερα φαίνεται ότι έχουν κλείσει, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Happy Day.

Στα ζευγάρια ξεχωρίζει το όνομα της Ιωάννας Τούνη που αυτή τη φορά θα πάρει το μικρόφωνο για να τραγουδίσει, κάτι που έχουν πράξει και άλλες με ανάλογα προσόντα δικαιώνοντας όσους έχουν πει… «και από φωνή κορμάρα».

Αν κρίνουμε από κάποια stories που έχει ανεβάσει στο instagram και επιδίδεται στο τραγούδι, καλύτερα να φοράει κάτι προκλητικό όταν τραγουδάει ώστε να τραβάνε τα άλλα προσόντα της το ενδιαφέρον. 

Εκτός αν έκανε μαθήματα…

Αναλυτικά τα ζευγάρια που αναφέρθηκε στην εκπομπή είναι:

Ιωάννα Τούνη – Θοδωρής Φέρρης

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Κατερίνα Λιόλιου

Πηγή Δεβετζή – Θάνος Πετρέλης

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – δεν έχει βρεθεί ο παρτενέρ

Ειρήνη Παπαδοπούλου – James Καφετζής

Μάρα Μεϊμαρίδη – STAN

Κώστας Φραγκολιάς – Μαντώ

Χάρης Βαρθακούρης – δεν έχει βρεθεί παρτενέρ