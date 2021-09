Η διεθνής επιμελήτρια Σωζήτα Γκουντούνα, εμπνεύστρια του προγράμματος «Artport» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, φέρνει στην Αθήνα για πρώτη φορά ατομική έκθεση του μεγάλου προβοκάτορα καλλιτέχνη Andres Serrano, όπως και τη βίντεο-εγκατάσταση του σπουδαίου εικαστικού και κινηματογραφιστή John Akomfrah που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Η μετάκληση της έκθεσης «Torture» και της εγκατάστασης «The Airport» αποτελεί παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού Out of the box intermedia και της διεθνούς πλατφόρμας Greece in USA.

Οι εκθέσεις παρουσιάζονται σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

“Torture” του Andres Serrano

«The Airport» του John Akomfrah – βίντεο εγκατάσταση

Επιμέλεια Δρ Σωζήτα Γκουντούνα

Στα πλαίσια της πλατφόρμας «Greece in USA» για την προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού στην Αμερική, που παρουσίασε το 2021 το έργο 150 Ελλήνων καλλιτεχνών, η Δρ. Σωζήτα Γκουντούνα επιμελείται και διοργανώνει σε συνεργασία με την διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τη νέα πολιτιστική πλατφόρμα του Θεάτρου.

Η πλατφόρμα εστιάζει στις συνεργασίες και τις πολιτιστικές διασυνδέσεις μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας (USA in GREECE) προβάλλοντας τον καλλιτεχνικό πειραματισμό, στα εικαστικά, το περφόρμανς, και τις προεκτάσεις του για την ευρύτερη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στο νέο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στις Αποθήκες ΟΛΠ στο Λιμάνι του Πειραιά και στο κεντρικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου.

Το εικαστικό πρόγραμμα συνθέτει ένα διάλογο μεταξύ δύο διακεκριμένων εικαστικών που φαινομενικά είναι αρκετά διαφορετικοί αλλά που στην πραγματικότητα είναι “τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά.”

Ο 70χρονος Αμερικανός Andres Serrano, με καταγωγή από την Ονδούρα και την Κούβα, που έχει εκφράσει την επιθυμία να φωτογραφίσει τους αστέγους της Ελλάδας και ο 64χρονος Βρετανός John Akomfrah, με καταγωγή από την Γκάνα, ιδρυτής το 1982 του Black Audio Film Collective (BAFC) – ένας από τους λίγους διεθνείς εικαστικούς που κατόρθωσαν να αποτυπώσουν με τόσο ποιητικό τρόπο την Ελληνική κρίση – είναι οι εκφραστές αυτού του διαλόγου.

Ο Andres Serrano αποκαλύπτει μια συχνά ενοχλητική πραγματικότητα μέσα από την κάμερά του.

Η θρησκεία, ο θάνατος, το σεξ και η βία διαχέουν το έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Από τη δεκαετία του ’80, το έργο του Serrano έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις, εγείροντας ερωτήματα παγκοσμίως σε σχέση με τη λογοκρισία, το γούστο, τη δημόσια ευπρέπεια και τους αποδεκτούς τρόπους έκφρασης.

Το όνομα του Serrano, μαζί με το Robert Mappletorpe, ήταν στο σταυροδρόμι των Πολιτιστικών Πολέμων του 1989 στη Νέα Υόρκη όταν η φωτογραφία του με τίτλο “Immersion (Piss Christ)” (1987), έγινε το θέμα μιας εθνικής συζήτησης για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη δημόσια χρηματοδότηση αμφιλεγόμενης τέχνης.

Όμως ο Serrano με την ποιητική του έργου του, υπερβαίνει τη δημόσια συζήτηση για τη λογοκρισία του έργου τέχνης όπως αυτή εκφράστηκε στα ιστορικά έργα του, ενώ ο John Akomfrah εστίασε στην πρόσφατη οικονομική κρίση της Ελλάδας και στο εγκαταλελειμμένο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού για να συλλάβει και να αποτυπώσει την Ελληνική Ιστορία μέσα από μια ελαστική αίσθηση και προσέγγιση του ιστορικού χρόνου.

Torture του Andres Serrano

Ατομική έκθεση

9/9 – 3/10/21

Καθημερινά 12.00 – 19.00

Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ – Gate E2

Καθημερινά 12.00 – 19.00

Εκδήλωση εγκαινίων : Παρασκεύη 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 19:οο

«The Airport» του John Akomfrah

16/9 – 25/9/21

Πρόκειται για μια βιντεοεγκατάσταση τριών ταινιών που έχει συλληφθεί ως ένας διαλογισμός για την ιστορία της Ελλάδας και την πρόσφατη οικονομική της κρίση. Το έργο εστιάζει στο τοπίο της Νότιας Ελλάδας και στο εγκαταλελειμμένο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού που μετασχηματίζεται.

Η ταινία εμπνέεται από το έργο δύο κινηματογραφικών ταινιών του Stanley Kubrick (1928-1999) και του Θεόδωρου Αγγελόπουλου (1935–2012).

Η ελαστική αίσθηση του χρόνου της ταινίας αναφέρεται στο 2001: A Space Odyssey (1968), ενώ η τεχνική της συνεχούς κίνησης μεταξύ της κάμερας, των χαρακτήρων και των τοποθεσιών του Αγγελόπουλου χρησιμοποιείται επίσης σε ένα ποιητικό αποτέλεσμα.

Κεντρική Σκηνή ΔΘΠ

Ώρες προβολών: 12.00, 17,00 και 19.00 /Διάρκεια προβολής: 50΄ / Αριθμός θεατών: 15 άτομα ανά προβολή / Είσοδος ελεύθερη

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 – 19.00