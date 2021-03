Ο διευθυντής της γερμανικής εφημερίδας Bild Τζούλιαν Ράιχελτ, αντικείμενο εσωτερικής έρευνας έπειτα από καταγγελίες πολλών γυναικών, ζήτησε την προσωρινή αναστολή των διευθυντικών του καθηκόντων, ανακοίνωσε ο εκδοτικός όμιλος Axel Springer.

Springer investigating accusations against Julian Reichelt, Germany’s main tabloid.

“Up to seven women say he abused his position to bully and coerce them while at work. An announcement is expected in days.”

