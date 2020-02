Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κίνα εξαιτίας της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας, την οποία προκαλεί ο νέος κοροναϊός, αυξήθηκε κατά 46 μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Συνεπώς, το σύνολο των ασθενών που πέθαναν από τον νέο κοροναϊό, ανήλθε στους 259 σε όλη την κινεζική επικράτεια, όπως μετέδωσε το δημόσιο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο δεδομένα της Εθνικής Επιτροπής Υγείας.

Κατά τα στοιχεία των κινεζικών κεντρικών υγειονομικών αρχών, τους 45 από τους 46 νέους νεκρούς θρηνεί η επαρχία Χουμπέι και άλλον έναν ο δήμος της Τσονγκτσίνγκ.

Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ανήλθαν σε 2.102, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των ασθενών σε 11.791, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανησυχία προκαλεί η ταχύτατη εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού, ο οποίος έχει πατήσει για τα καλά πόδι στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Μικροβιολογίας της Ισπανίας επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα.

Πρόκειται για άνδρα που διαγνώστηκε ότι μολύνθηκε από τον 2019-nCoV στο απομακρυσμένο νησί Λα Γομέρα, στα Κανάρια, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ το υπουργείο Υγείας.

Ο ασθενής είναι μέλος πενταμελούς ομάδας που τέθηκε υπό ιατρική επιτήρηση στο νησί και κατόπιν σε απομόνωση όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε έλθει σε επαφή με Γερμανό ο οποίος έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό.

Τα κρούσματα του κοροναϊού παγκοσμίως έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ο συνολικός αριθμός τους ξεπέρασε τον αριθμό των κρουσμάτων της επιδημίας του SARS που σημειώθηκε πριν από 17 χρόνια.

Σύμφωνα με το BBC, το οποίο βασίζει τα στοιχεία του σε επίσημες αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περιπτώσεις διαγνωσμένων ασθενών του SARS έφτασαν τις 8.100 στο διάστημα των 8 μηνών της έξαρσης της επιδημίας.

Αντίστοιχα, από τον Δεκέμβρη, τα κρούσματα του κοροναϊού – η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται στην Κίνα – αγγίζουν πλέον τα 10.000.

Εξ αυτών, περισσότερα από 100 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν διαπιστωθεί εκτός Κίνας, σε 22 ακόμη χώρες.

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νεκρών, όλοι τους στην Κίνα, ανέρχεται σε 259 ανθρώπους. Οι νεκροί από την επιδημία SARS είχαν ανέλθει σε 774.

Οι εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ θέλουν τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων να είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που φτάνει στο φως της δημοσιότητας.

Βασισμένοι σε μαθηματικά μοντέλα, ειδικοί υποστηρίζουν πως πάνω από 75.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό στην κινεζική πόλη Ουχάν, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση.

Το υπουργείο Υγείας ανακήρυξε τον νέο κοροναϊό ως απειλή για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, οι σχεδόν 200 Αμερικανοί ταξιδιώτες που επαναπατρίστηκαν από την Κίνα έχουν τοποθετηθεί σε καραντίνα για 14 μέρες σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια.

Μάλιστα, το Πεντάγωνο αναζητεί επιπλέον εγκαταστάσεις για να χωρέσουν και οι υπόλοιποι υπήκοοι των ΗΠΑ που θα επαναπατριστούν από την ασιατική χώρα.

Παρόμοια μέτρα έχουν παρθεί για τους ταξιδιώτες που επανατρίστηκαν σε Γαλλία και Βρετανία.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ προχώρησαν περαιτέρω και ανακοίνωσαν απαγόρευση εισόδου σε όλους τους ξένους υπηκόους που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και είχαν ταξιδέψει τις προηγούμενες 14 μέρες την Κίνα. Η απαγόρευση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την Κυριακή.

Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν την υποχρεωτική αποχώρηση όλων των Αμερικανών πολιτών από την περιοχή της Κίνας,

Την οργή της Κίνας προκάλεσε η ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ με την οποία προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στην Κίνα εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού.

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020