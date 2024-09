Γουίλιαν: «Έχω μεγάλες φιλοδοξίες, ανυπομονώ να παίξω για τον Ολυμπιακό» (vid)

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού έσκασε και ο Γουίλιαν είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Ο 36χρονος σούπερ σταρ μετά από μια μεγάλη καριέρα στη Premier League θα αγωνιστεί στους ερυθρόλευκους οι οποίοι προχώρησαν σε μια εξαιρετική κίνηση λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος άσος στις δηλώσεις του στο κανάλι των «ερυθρόλευκων» ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την υποδοχή, ενώ δήλωσε ευτυχισμένος με τη μεταγραφή του.

Παράλληλα, τόνισε πως είναι ανυπόμονος να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη νέα του ομάδα.

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Γουίλιαν στο Olympiacos TV! / Willian’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Willian #WeKeepOnDreaming https://t.co/czRCK5Md4h

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024