Έσκασε το «μπαμ» της χρονιάς: Βασιλιάς στο λιμάνι ο Γουίλιαν! (vids)

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Γουίλιαν είναι ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές, για να ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Αυτό αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες, με τον Λατινοαμερικάνο μεσοεπιθετικό να λογίζεται πλέον ουσιαστικά σαν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αφού οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και ολοκληρώθηκε και το τυπικό κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων.

Μια σπουδαία προσθήκη για τον Ολυμπιακό και μια τεράστια μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να τίθεται άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να «εκτοξεύει» τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Ένας ποδοσφαιριστής κορυφαίου επιπέδου, με δεκάδες συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας και τεράστια καριέρα στα βρετανικά γήπεδα, όπου έλαμψε για πολλά χρόνια με τις φανέλες των Τσέλσι, Άρσεναλ και Φούλαμ, στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας συνολικά 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (10 γκολ, 7 ασίστ).

Ο Γουίλιαν, ο οποίος έχει παίξει 70 φορές με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών στην Τσέλσι, έχοντας 339 συμμετοχές και 63 γκολ στο ενεργητικό του, ενώ είχε περάσει επίσης από Σαχτάρ (221 συμμετοχές – 37 γκολ), Κορίνθιανς (65 συμμετοχές – 3 γκολ) και Άρσεναλ (37 συμμετοχές – 1 γκολ).

Μια μεταγραφή που μόνο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ολοκληρώσει στην Ελλάδα, με τους Ερυθρόλευκους να δυναμώνουν τη μεσοεπιθετική τους γραμμή, με έναν σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

🚨🔴⚪️ Olympiacos agree deal to sign Willian as free agent, here we go!

Medical completed for former Fulham winger and deal set to be signed right now after travel to Athens. pic.twitter.com/FSlRHVsxiN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024