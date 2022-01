Ο Στίβεν Τζέραρντ επέστρεψε στο σπίτι της μισητής Έβερτον αυτήν την φορά από το πόστο του προπονητή, και έκλεισε το… σπίτι των «ζαχαρωτών» με την Βίλα να φέυγει με σπουδαία νίκη από το Λίβερπουλ χάρη σε τέρμα του Μπουεντία. Έτσι ο θρύλος της Λίβερπουλ ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του στα γήπεδα-σταθμούς της καριέρας του.

Ωστόσο από ότι φαίνεται ο Στίβεν Τζέραρντ έχει καθιερώσει, ένα διαφορετικό στυλ ως προπονητής, από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει ως παίκτη καθώς μετά το παγωμένο του βλέμμα στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, ο «Στίβι» ξαναχτύπησε στο τέλος του ματς, βγάζοντας γλώσσα προς τους φίλους των Τόφιζ! Μάλιστα, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο, απάντησε και στα… γαλλικά που άκουσε σε βάρος του.

Steven Gerrard sticking his tongue out at the Everton fans is the type of shithousery we can all get behind. pic.twitter.com/8MhQDt5uu6

— Ty Bracey (@TyBracey) January 22, 2022