Η Ιαπωνία δεν έδειξε… οίκτο στην αντίπαλο της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Μογγολία, πετυχαίνοντας 14 γκολ. Η την «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» όχι μόνο έκλεψε ένα πολύ άνετο τρίποντο απέναντι στους παίκτες του Μπότσικ, αλλά το έκανε και μέσα στο γήπεδο τους.

Το έναυσμα για την εύκολη βραδιά των φιλοξενούμενων, έδωσε ο Τακούμι Μιναμίνο της Σαουθάμπτον στο 13ο λεπτό. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το χατρίκ του Οσάκο, το αυτογκόλ του Τιγιά, τα δύο τέρματα που πέτυχαν έκαστος οι Ινάγκι, Ιτό και Φουρουχάσι, καθώς και τα υπόλοιπα γκολ των Καμαντά, Μορίτα και Ασάνο.

Aυτή αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της Ιαπωνίας, έπειτα από το 15-0 με τις Φιλιππίνες το μακρινό 1967. Ταυτόχρονα, την δεδομένη στιγμή, τρέχει αήττητο σερί στον όμιλο της και βρίσκεται πρώτη με 15 βαθμούς.

14 – Japan’s 14-0 victory over Mongolia is their second-biggest win in history, only behind a 15-0 win over the Philippines in 1967. Historical. pic.twitter.com/8Kmh5P069t

— OptaJiro (@OptaJiro) March 30, 2021