Για ακόμη μία φορά ο Χάρι Κέιν ήταν καταλυτικός για την ομάδα του, καθώς η Αγγλία κατάφερε να φύγει με το διπλό στα Τίρανα, επικρατώντας με 2-0 της Αλβανίας, με τον φορ της Τότεναμ να έχει ένα γκολ και μία ασίστ.

Τη φετινή σεζόν ο Χάρι Κέιν έχει καταφέρει να αναδείξει σε μεγάλο βαθμό τις τρομερές ικανότητες και έχει και στο δημιουργικό κομμάτι, καθώς εκτός από τα γκολ έχει βοηθήσει καταφέρει να μοιράσει και πολλές ασίστ.

Και τα νούμερα είναι εδώ και να το αποδείξουν. Ο Κέιν έχει βάλει το… λιθαράκι του σε συνολικά 47 γκολ με την Τότεναμ και την Αγγλία, έχοντας αγωνιστεί σε 46 παιχνίδια, που αναλογεί σε ένα γκολ/ασίστ ανά παιχνίδι.

Harry Kane has 46 goal contributions in 47 games for club and country this season 😳 pic.twitter.com/XzQ9hOWBG0

— ESPN UK (@ESPNUK) March 28, 2021