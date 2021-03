Μπορεί η σεζόν να μην ξεκίνησε ιδανικά για την Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι, ωστόσο τόσο οι «μπλαουγκράνα» όσο και ο Αργεντινός φαίνεται πως έχουν βρει τα πατήματα τους, με τους Καταλανούς να έχουν μειώσει τη διαφορά τους από την Ατλέτικο μόλις στους τέσσερις βαθμούς.

Φυσικά, καταλυτική παρουσία σε αυτήν την… αντεπίθεση έχει ο Λιονέλ Μέσι που μέσα στο 2021, είναι ο άνθρωπος που ξεχωρίζει. Όχι μόνο μέσα στην Μπαρτσελόνα, αλλά γενικότερα στο ισπανικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς είναι ο παίκτης με τη συμμετοχή στα περισσότερα γκολ.

Μέσα στο νέο έτος, ο pulga έχει καταφέρει να συμμετάσχει συνολικά σε 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τα ίδια τέρματα έχει στο έτος και η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο πρωτάθλημα ο Αργεντινός έχει περισσότερα γκολ/ασίστ, με 23, με τη Ρεάλ να έχει 21!

27 G/A in this picture. In this too. pic.twitter.com/tkeiwp31PY

