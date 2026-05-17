Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του αποθέματος της χώρας σε ακίνητα φέρνει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που τίθεται σε ισχύ και εισάγει το «on-bill financing» στον «Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» και μέσω του οποίου επιτρέπεται πλέον στους παρόχους να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και επιχειρήσεων, χωρίς προκαταβολή και με την αποπληρωμή τους μέσω των μηνιαίων λογαριασμών ενέργειας, σε βάθος χρόνου.

Με το άρθρο 24Α που προστέθηκε στον Κώδικα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες-προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας κ.ά.), εργασίες εγκατάστασης, ακόμα και άλλες παρεμβάσεις (π.χ. κουφώματα) που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων.

Αν και ακόμα οι πάροχοι δεν διαθέτουν ακόμα στην αγορά ανάλογα πακέτα αυτών των υπηρεσιών, καθώς το θεσμικό πλαίσιο ψηφίστηκε πρόσφατα και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μόλις έδωσε την έγκριση για την ενσωμάτωση του μηχανισμού στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, προετοιμάζονται εντατικά για το λανσάρισμα πακέτων υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Μάλιστα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα προσφερόμενα πακέτα υπηρεσιών θα προσφέρονται σε συνεργασία των προμηθευτών και με εταιρείες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ο όμιλος της ΔΕΗ, διαθέτει ήδη την υποδομή για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ήδη προχώρησε στο μετασχηματισμό του δίκτυου των καταστημάτων της, εισάγοντας την TechLiving Zone σε 47 σημεία πανελλαδικά.

Σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής κατευθύνεται σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επεκτείνει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop. Μάλιστα στις ενεργειακές λύσεις περιλαμβάνουν προϊόντα, όπως αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, καλύπτοντας ανάγκες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας στο σπίτι ή την επιχείρηση,επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος σε ένα σημείο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετούνται και οι άλλοι πάροχοι (π.χ Protergia, ‘Ηρων, Enerwave), που επεξεργάζονται τα δικά τους πακέτα υπηρεσιών ώστε να παρέχουν το επόμενο διάστημα υπηρεσίες «on-bill financing» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το on-bill financing εκτιμάται ότι θα αποτελέσει και βασικό όχημα για τα επόμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα εργαλείο χρηματοδότησης, που στοχεύει κυρίως σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις και μέσω του οποίου θα μπορούν να διευκολυνθούν.

Ενεργειακή αναβάθμιση σε ακίνητα: Οι όροι αποπληρωμής

Το πλεονέκτημα του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι η αποπληρωμή του θα μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ή ενέργειας και επί της ουσίας σε βάθος χρόνου από τις παρεμβάσεις που θα έχουν γίνει για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι όροι αποπληρωμής χρηματοδότησης των πρόσθετων υπηρεσιών και το πώς θα εξοφλείται η εργασία θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα συνάπτει ο καταναλωτής με τον πάροχο.

Ετσι ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ή μιας μικρής επιχείρησης θα μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις χωρίς να απαιτείται να καταβάλει χρήματα. Μάλιστα οι πάροχοι θα μπορούν να δημιουργήσουν τα νέα προϊόντα τους σε συνεργασία και με φορείς χρηματοδότησης.

Βασικό στοιχείο είναι ότι προβλέπεται η δυνατότητα ακόμα και μερικής πληρωμής λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγούνται οι χρεώσεις προμήθειας και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ οι χρεώσεις για τις ενεργειακές υπηρεσίες θα εξοφλούνται τελευταίες. Ενα ακόμα στοιχείο είναι ότι οι πάροχοι δεν θα μπορούν να ζητούν διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται αποκλειστικά με υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η σύναψη τέτοιων υπηρεσιών δεν θα μπορεί να περιορίζει το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης στους λογαριασμούς οι χρεώσεις που θα γίνονται θα είναι απολύτως διακριτές. Δηλαδή οι χρεώσεις που αφορούν υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης θα εμφανίζονται ξεχωριστά και δεν θα θεωρούνται χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές θα αφορούν: χρεώσεις για εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης, χρεώσεις χρηματοδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων, καθώς και οι επιμέρους φόροι και επιβαρύνσεις που αναλογούν.

