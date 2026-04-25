Πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν ο Αλεξάντερ-Γουόκερ των Χοκς (pic, vid)
Ο γκαρντ/φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς, Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς στο ΝΒΑ.
Ο Καναδός, Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ των Ατλάντα Χοκς ανακηρύχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης (MIP) του NBA αυτήν την σεζόν.
Ο 27χρονος άσος είναι εξάδελφος του MVP του 2025, Σέϊ Γκίλτζιους Αλεξάντερ και έχει μια εξαιρετική σεζόν από τότε που εντάχθηκε στους Χοκς, που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην έκτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και σε καλή θέση στον πρώτο γύρο των πλέι οφ εναντίον των Νικς της Νέας Υόρκης (2-1).
Η ανάρτηση του NBA για τον Αλεξάντερ-Γουόκερ
The 2025-26 @Kia NBA Most Improved Player is… Nickeil Alexander-Walker! pic.twitter.com/YcIJ0nLUYx
— NBA (@NBA) April 24, 2026
Η απόδοση του έμπειρου σούτινγκ γκαρντ «εκτοξεύτηκε» από τον μέσο όρο των 9,4 πόντων ανά παιχνίδι πέρυσι, ερχόμενος από τον πάγκο για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, στους 20,8 πόντους ως βασικός και ηγέτης της επίθεσης των Χοκς.
Ο Καναδός παίκτης, διαδέχεται τον Αυστραλό συμπαίκτη του, Ντάϊσον Ντάνιελς, στην κατάκτηση αυτού του βραβείου.
