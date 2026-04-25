«Ξέσπασε» ο Γκουαρντιόλα με τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων στο Μουντιάλ, δείχνοντας την απογοήτευσή του και τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι κυρίως για τους φιλάθλους.

Η FIFA, έχει κατηγορηθεί ότι προσφέρει εισιτήρια σε υπερβολικές τιμές παρά τις αρχικές υποσχέσεις της. Κάτι που έχει επιδεινωθεί από μια διαμάχη γύρω από το κόστος ταξιδιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκουαρντιόλα:

«Πριν από χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου και της χαράς που φέρνει. Όλοι ταξίδευαν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, από άλλες ηπείρους, για να δουν τη χώρα τους και να την υποστηρίξουν. Ήταν προσιτό», είπε ο Γκουαρντιόλα, όταν ρωτήθηκε για το θέμα σε συνέντευξη Τύπου. «Τώρα, είναι σύγχρονη εποχή, έτσι δεν είναι. Είναι τόσο ακριβό», πρόσθεσε, τόνισε πως «δεν γνωρίζω τον λόγο», ενώ υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί μία αποδεκτή λύση επειδή «το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους».

«Φυσικά, πρέπει να σκεφτούμε τους χορηγούς, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά οι οπαδοί είναι το κλειδί για να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση», είπε.

Η FIFA αναμένει να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών των 3,5 εκατομμυρίων εισιτηρίων που πουλήθηκαν για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, που είχε σημειωθεί στην έκδοση του 1994. Αυτό το καλοκαίρι, το τουρνουά, που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, περιλαμβάνει 48 ομάδες και 104 αγώνες, 78 εκ των οποίων θα διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο φιλάθλων (ESF) και η Euroconsumers, μια ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών σε όλη την ήπειρο, ανακοίνωσαν ότι έχουν καταθέσει αγωγή κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας την για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά και απαιτώντας από τη FIFA να εγκαταλείψει τις «αδιαφανείς και άδικες» πρακτικές αγορών της.

Η FIFA υπερασπίστηκε τις τιμές των εισιτηρίων, επικαλούμενη «τρελή» ζήτηση.