Αρτέτα: «Έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε, πιστεύω στους παίκτες μου»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, εξέφρασε σήμερα (24/4) την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του, σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Οι «Κανονιέρηδες», υπολείπονται λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων της Μάντσεστερ Σίτι με πέντε παιχνίδια να απομένουν, ενώ στο Champions League, βρίσκονται στα ημιτελικά (ο πρώτος αγώνας εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι την Τετάρτη 29/4).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αρτέτα

«Απομένουν πέντε παιχνίδια. Αυτό το Σάββατο είναι το πρώτο και θα τα δώσουμε όλα. Πρέπει να κερδίσουμε αύριο και θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Έχω πίστη στους παίκτες μου και στους φιλάθλους μας για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε», είπε ανακοινώνοντας την επιστροφή των Μπουκάγιο Σάκα και Ρικάρντο Καλαφιόρι.

«Έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά για να παρακινήσουμε αυτήν την ομάδα. Σε κάθε αγώνα, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για να τους καθοδηγήσουμε και να τους εμπνεύσουμε», πρόσθεσε.

Μετά από 6 χρόνια χωρίς τίτλο και 22 χωρίς να κατακτήσει την Premier League, η Άρσεναλ βιώνει τη χειρότερη στιγμή της, αφού υπέστη 4 ήττες στους τελευταίους 6 αγώνες, αποκλείστηκε από το FA Cup από τη Σαουθάμπτον (Championship), έχασε τον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι και είδε το προβάδισμά της στην Premier League, ακριβώς εναντίον της Σίτι, να εξανεμίζεται.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει πλέον τον ίδιο αριθμό βαθμών με την Άρσεναλ, 70, και την ίδια διαφορά τερμάτων, +37, με τον ίδιο αριθμό αγώνων που έχουν παιχτεί, 33. Αλλά η ομάδα του Γκουαρντιόλα βρίσκεται στην πρώτη θέση επειδή έχει πετύχει περισσότερα γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα (66 για τη Μάντσεστερ Σίτι και 63 για την Άρσεναλ).