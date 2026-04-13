Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Την οργισμένη αντίδραση του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, προκάλεσαν οι προκλητικές αναφορές του δημοσιογράφου και διευθυντή ειδήσεων του ρ/σ ΣΚΑΙ, Βασίλη Χιώτη, για «ρουσφέτια» που ζητά ο βουλευτής, προκειμένου να σωθεί η κτηνοτροφία της Λέσβου που απειλείται με αφανισμό από τον αφθώδη πυρετό, εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας και κωλυσιεργίας, όπως τονίζουν ειδικοί και τοπικοί παράγοντες.

Με ένα λογικό άλμα και μια υπεραπλούστευση στα όρια του κακοήθη λαϊκισμού ο Βασίλης Χιώτης χαρακτήρισε «ρουσφέτι», τις οχλήσεις του βουλευτή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του αγώνα που δίνει μαζί με τους κτηνοτρόφους και την τοπική κοινωνία για να μην αφανιστεί η κτηνοτροφία της Λέσβου και κατ’ επέκταση καταστραφεί η τοπική οικονομία.

«Τσουβαλιάζει» τα πάντα

Ο συνειρμός με τη δήλωση – απειλή Αδωνι Γεωργιάδη περί βουλευτών της αντιπολίτευσης που ζητάνε ρουσφέτια είναι απλώς αναπόφευκτος. Μια δήλωση που επίσης «τσουβαλιάζει» τα πάντα πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, με το ΠΑΣΟΚ να έχει ζητήσει παρέμβαση εισαγγελέα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το «ρουσφέτι» ο κ. Δουδωνής το έχει ζητήσει από τη Βουλή και με δημόσιες δηλώσεις, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο οποίο έχει εγκύψει ήδη από το πρώτο κρούσμα. Ίσως γιατί -όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Χιώτης- είναι σωστό ρουσφέτι, σε αντίθεση με τα γαλάζια ρουσφέτια (χωρίς εισαγωγικά) που έφερε στο φως η ευρωπαϊκή εισαγγελία μετατρέποντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κυβέρνηση υποδίκων.

Η οργή Δουδωνή και ο άγριος καβγάς με τον Χιώτη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού του Φαλήρου ανέφερε ότι «ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου, τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα. Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι, αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…»

Για εξίσωση του αγώνα για να μην καταστραφεί το νησί από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο στην άμεση, αιχμηρή και οργισμένη απάντησή του, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο κ. Δουδωνής, συμπληρώνοντας με νόημα ας μιλήσουμε για προπαγάνδα.

Η ανάρτηση του κ. Δουδωνή

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!»

Ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση

Ο κ. Δουδωνής δεν άφησε αναπάντητο ούτε το ερώτημα του κ. Χιώτη που τον προκάλεσε να απαντήσει με ποιον μίλησε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζήτησε. «Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…» κατέληγε στο ερώτημα – ανάρτηση ο κ. Χιώτης.

Για να λάβει την πληρωμένη απάντηση του κ. Δουδωνή: «κ Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».