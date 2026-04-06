Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη σκιά του προκλητικού τηλεοπτικού μηνύματος του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος από τη Βουλή.

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία.

«Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» τόνισε χαρακτηριστικά ανεβάζοντας τους τόνους.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει διάφορα ψέματα. «Έχει αλλάξει ο τρόπος καταμέτρησης των ζώων; Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βγαίνετε και κάνετε υποδείξεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία γιατί το άγχος σας είναι ποιους θα έχετε στη λίστα στις επόμενες εκλογές» τόνισε χαρακτηριστικά για να καταλήξει λέγοντας «λίγο ντροπή».