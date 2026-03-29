Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα

Από την ερχόμενη Πέμπτη, τις 2 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Τα καταστήματα θα λειτουργούν με εορταστικό συνεχές ωράριο, συνήθως από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου να διευκολύνουν τους εργαζόμενους να κάνουν τις αγορές τους για το Πάσχα μετά το πέρας της εργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης πρότειναν:

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη να υπάρχει συνεχές ωράριο 09:00 – 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), τα καταστήματα να ανοίξουν αργότερα, με προτεινόμενη λειτουργία 13:00 – 19:00.

Το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), η αγορά να λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 15:00 για τις απαραίτητες τελευταίες αγορές.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, όπως και την Δευτέρα 13 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων

Κομβικό σημείο της εορταστικής περιόδου είναι η Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου 2026. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η συγκεκριμένη Κυριακή αποτελεί παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες ημέρες για την αγορά, καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να περιηγηθούν στα μαγαζιά χωρίς τη βιασύνη των καθημερινών, αξιοποιώντας συχνά ειδικές προσφορές και εκπτώσεις που διατίθενται αποκλειστικά για εκείνη την ημέρα.

Πηγή: ΟΤ