Σιώπης: «Να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε και να πάρουμε νίκες»
Ο Μανώλης Σιώπης μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φέγενορντ και τόνισε ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι σε ποιον σύλλογο βρίσκονται...
- Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του - Τι θα ισχυριστεί
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
- «Böcker: όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα» – Η απρόβλεπτη διαφήμιση με φόντο τη διάρρηξη στο Λούβρο
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Φέγενορντ με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Μανώλης Σιώπης μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας ότι όλοι στους Πράσινους πρέπει να καταλάβουν σε ποιον σύλλογο βρίσκονται.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανώλης Σιώπης:
«Σπαταλήσαμε τον χρόνο μετά το πρώτο γκολ, δεν βάλαμε ένα δεύτερο. Σε κάποια φάση ενώ ήταν φάουλ ή offside μείναμε σε αυτό και δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης.
Εκεί άλλαξε το μομέντουμ και εκείνοι πήρανε ελπίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά, αλλά μετά μείναμε αδρανείς και το πληρώσαμε. Κρίμα για την προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε με 3-1.
Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα, να πάρουμε νίκησε και να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε.
Ο Παναθηναϊκός πιστεύω μπορεί να περάσει από την League Phase, το πιστεύω, αλλά να πρέπει να κάνουμε πειστικές νίκες και σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια γκολ».
- O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ράφα Μπενίτεθ
- Επίσημο: Τέλος ο Κόντης από τον Παναθηναϊκό
- «Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
- Προκλητικός Γιαμάλ πριν το Clasico: «Στη Ρεάλ κλέβουν και μετά παραπονιούνται» (vid)
- Τι γράφουν τα ΜΜΕ στη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ: «Ταπείνωσε τη Λιλ»
- Σιώπης: «Να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε και να πάρουμε νίκες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις