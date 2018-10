Η πολύωρη ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται να προάγει την επιθετικότητα στα παιδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ερευνητές του Κολεγίου Dartmouth των ΗΠΑ προχώρησαν σε ανασκόπηση δεδομένων από 24 ήδη δημοσιευμένες μελέτες, στις οποίες περιλαμβάνονταν πάνω από 17.000 παιδιά και έφηβοι.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι τα παιδιά που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια δράσης ήταν κατά κάποιο τρόπο πιθανότερο από συνομηλίκους τους να είναι πιο επιθετικά με την πάροδο του χρόνου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η ανασκόπηση παρουσιάζει σχεδιαστικές αδυναμίες καθώς βασίστηκε σε αυτο-αναφορές των παιδιών για «μη-σοβαρά» ζητήματα, όπως η ευερεθιστότητα και δεν έγινε αντικειμενική μέτρηση της επιθετικότητας τους.

Όπως ωστόσο εξηγούν οι ερευνητές, τα βιντεοπαιχνίδια δράσης ενδεχομένως να προάγουν την επιθετικότητα αφού επιβραβεύουν κατά κάποιο τρόπο τη βια και τις επιθετικότητες σκέψεις, μειώνοντας την ενσυναίσθηση. Και συμβουλεύουν τους γονείς να σπρώχνουν τα παιδιά να επιλέγουν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους πιο παραγωγικά.