Τα σενάρια για τη μάχη σωτηρίας της Stoiximan GBL (pic)
Μαρούσι, Πανιώνιος αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού από την Stoiximan GBL.
Την 26η αγωνιστική και τελευταία της κανονικής περιόδου θα κριθεί η παραμονή στη Stoiximan GBL και ποια ομάδα θα βρεθεί στη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό στην Elite League.
Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις έξι η επτά νίκες, η μόνη η οποία δεν έχει κίνδυνο να υποβιβαστεί είναι η Καρδίτσα, καθώς υπερτερεί σε όλες τις ισοβαθμίες που μπορεί να προκύψουν.
Αντιθέτως, τόσο το Μαρούσι με τον Πανιώνιο που έχουν ρεκόρ 6-17, όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16, εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες η κάθε μία στα «σενάρια» υποβιβασμού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα που αναζητούν οι ομάδες:
Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ
* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη Betsson
Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ηττηθεί το Μαρούσι
* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα
Υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό:
* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας
* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός Ρόδου.
Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson (25/4, 16:00)
Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:15)
ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)
Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15)
Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)
Η βαθμολογία:
- «Ξέσπασε» ο Γκουαρντιόλα με τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/4): Δράση με τελικό Κυπέλλου, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Ιταλικά ΜΜΕ: «Συμφώνησε με την Αρμάνι ο Πίτερς και αποχωρεί από τον Ολυμπιακό» (pic)
- Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
- Η ώρα της στέψης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Για το 9ο τρόπαιο ο ΠΑΟΚ, θέλει να γράψει Ιστορία ο ΟΦΗ
- Τα σενάρια για τη μάχη σωτηρίας της Stoiximan GBL (pic)
- Αρτέτα: «Έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε, πιστεύω στους παίκτες μου»
- Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι για την επόμενη μέρα χωρίς τον Μέσι
