Τα σενάρια για τη μάχη σωτηρίας της Stoiximan GBL (pic)

Την 26η αγωνιστική και τελευταία της κανονικής περιόδου θα κριθεί η παραμονή στη Stoiximan GBL και ποια ομάδα θα βρεθεί στη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό στην Elite League.

Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις έξι η επτά νίκες, η μόνη η οποία δεν έχει κίνδυνο να υποβιβαστεί είναι η Καρδίτσα, καθώς υπερτερεί σε όλες τις ισοβαθμίες που μπορεί να προκύψουν.

Αντιθέτως, τόσο το Μαρούσι με τον Πανιώνιο που έχουν ρεκόρ 6-17, όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16, εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες η κάθε μία στα «σενάρια» υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που αναζητούν οι ομάδες:

Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL:

* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ

* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη Betsson

Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL:

* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ηττηθεί το Μαρούσι

* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα

Υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό:

* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας

* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός Ρόδου.

Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson (25/4, 16:00)

Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

