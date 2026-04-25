Η ώρα της στέψης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Για το 9ο τρόπαιο ο ΠΑΟΚ, θέλει να γράψει Ιστορία ο ΟΦΗ

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, οι οποίοι κοντράρονται απόψε (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Οι μεν Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν την ένατη κατάκτηση του τροπαίου (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021), και οι δε Κρητικοί να γράψουν ιστορία με τη δεύτερη (μετά τη σεζόν 1986–87).

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από τρία σερί παιχνίδια δίχως νίκη (δύο ήττες, μία ισοπαλία), με τελευταίο το εκτός έδρας 3-0 από την ΑΕΚ, το οποίο και θέλουν να αφήσουν πίσω τους με τον καλύτερο τρόπο, έναν τίτλο. Από την άλλη, η ομάδα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από τη νίκη επί του Λεβαδειακού με 2-0 και θέλει να ζήσει μεγάλες στιγμές στον Βόλο.

Χωρίς του Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργο Γιακουμάκη θα παραταχθεί σίγουρα ο ΠΑΟΚ, ενώ Κένι και Ζίβκοβιτς πήραν λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Παράλληλα, η περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ είναι πιο σύνθετη αφού δεν έχει ματς στα πόδια του. Στα ερωτηματικά προστίθεται και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις στο ταλαιπωρημένο γόνατό του.

Για τον ΟΦΗ, οι Tαξιάρχης Φούντας και Λέγια Ισέκα προπονήθηκαν κανονικά τις προηγούμενες μέρες και θα είναι κανονικά διαθέσιμοι, ενώ αντίθετα ο μεγάλος άτυχος ακούει στο όνομα Μπόρχα Γκονζάλεθ καθώς ο Ισπανός μπακ δεν πρόλαβε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι έτοιμος για τον αγώνα.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Φωτιάς