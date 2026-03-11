Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Μία μικρή αλλαγή στο πρωινό ξύπνημα που κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα του ύπνου μας
11 Μαρτίου 2026, 11:39

Μία μικρή αλλαγή στο πρωινό ξύπνημα που κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα του ύπνου μας

Πώς το πρωινό ξύπνημα λειτουργεί ως «άγκυρα» για το εσωτερικό μας ρολόι;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Για αρκετούς από εμάς, αν όχι για τους περισσότερους, το πρωινό ξύπνημα είναι σκέτο… βασανιστήριο. Η ιδέα πως πρέπει να σηκωθούμε από το κρεβάτι την ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, όταν θα μπορούσαμε να απολαύσουμε λίγη παραπάνω ξεκούραση και χουχούλιασμα κάτω από τα σκεπάσματα, μοιάζει σχεδόν παράλογη.

Κι όμως, ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου επτά ημέρες την εβδομάδα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας και να ενισχύσουμε τη συνολική μας ευεξία. Μερικές φορές, μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα, μπορεί να επαναφέρει σε ισορροπία τον ύπνο μας, ιδιαίτερα σε περιόδους που το βιολογικό μας ρολόι «μπερδεύεται», όπως όταν αλλάζει η ώρα.

Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες που μελετούν τον ύπνο επικεντρώνονταν κυρίως στο πόσες ώρες κοιμόμαστε ή στο πόσο συχνά ξυπνάμε μέσα στη νύχτα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η προσοχή στρέφεται όλο και περισσότερο στην «τακτικότητα του ύπνου», δηλαδή στο πόσο σταθερή είναι η ώρα που ξυπνάμε καθημερινά.

Πώς η «τακτικότητα του ύπνου» ενισχύει την ευεξία μας

Όλο και περισσότερες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σταθερότητα αυτή μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία μας. Άτομα με ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου τείνουν να αναφέρουν συχνότερα χαμηλή διάθεση, χειρότερη ποιότητα ύπνου και γενικά μειωμένη αίσθηση ευεξίας. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται και ενδείξεις μεταβολικών διαταραχών, όπως μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Ο λόγος που η συνέπεια είναι τόσο σημαντική σχετίζεται με τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του οργανισμού μας, το οποίο λειτουργεί σε έναν κύκλο περίπου 24 ωρών. Το φως της ημέρας παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον μηχανισμό, διότι όταν ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε τα μάτια μας, το φως ειδοποιεί τον οργανισμό μας πως η μέρα ξεκινάει. Ουσιαστικά, αυτό το σήμα βοηθά τον εγκέφαλο να ρυθμίσει μία σειρά από λειτουργίες, από την έκκριση ορμονών και τη θερμοκρασία του σώματος μέχρι το επίπεδο εγρήγορσης και ενέργειας που νιώθουμε μέσα στην ημέρα.

Το σώμα μας προσπαθεί διαρκώς να προβλέψει τι έρχεται στη συνέχεια. Όταν ξυπνάμε την ίδια ώρα κάθε πρωί, το εσωτερικό μας ρολόι «μαθαίνει», εκπαιδεύεται σε αυτόν τον ρυθμό και λειτουργεί πιο σταθερά. Αντίθετα, όταν τα Σαββατοκύριακα κοιμόμαστε πολύ περισσότερο, μετατοπίζουμε αυτό το πρωινό σήμα φωτός και μαζί του μετατοπίζονται και οι… δείκτες από το βιολογικό μας ρολόι.

Κάπως έτσι, το πρωί έπειτα από ένα ξενύχτι ή τα πρωινά της Δευτέρας, το ξύπνημα μας προκαλεί έναν μικρό αποσυντονισμό. Κρατώντας μία σχετικά σταθερή ώρα αφύπνισης όλες τις ημέρες της εβδομάδας, βοηθάμε τον οργανισμό να διατηρεί πιο ισορροπημένους τους φυσικούς του ρυθμούς, κάτι που έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία μας.

Είναι πιο σημαντική η ώρα που ξυπνάμε ή η ώρα που κοιμόμαστε;

Η ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο και η ώρα που ξυπνάμε συνδέονται φυσικά μεταξύ τους, αφού καθορίζουν αν θα κοιμηθούμε 7 έως 9 ώρες που συστήνουν οι ειδικοί για τους περισσότερους ενήλικες. Ωστόσο, αν έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα σε ένα από τα δύο, πολλοί ειδικοί θεωρούν πιο σημαντική τη σταθερή ώρα αφύπνισης και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το πρωινό ξύπνημα λειτουργεί ως «άγκυρα» για το εσωτερικό μας ρολόι.

Ακόμη και έπειτα από μια κουραστική εβδομάδα, που ο πειρασμός να κοιμηθούμε περισσότερο το Σαββατοκύριακο είναι μεγάλος, καλό θα ήταν να μην ενδώσουμε. Οι ειδικοί προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να παραμείνουμε στο κρεβάτι μέχρι αργά το πρωί, να πάμε για ύπνο λίγο νωρίτερα το προηγούμενο βράδυ. Έτσι διατηρούμε σταθερή την ώρα που ξυπνάμε και δεν διαταράσσουμε το βιολογικό μας ρολόι.

Πώς θα επαναπρογραμματίσουμε το πρόγραμμα ύπνου μας;

Αν η ρουτίνα του ύπνου μας δεν είναι σταθερή και το ωράριό μας άστατο, η επαναφορά του βιολογικού ρολογιού δεν χρειάζεται να γίνει απότομα. Πραγματοποιώντας μερικές μικρές αλλαγές μπορούμε να κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και πιο ομαλή για τον οργανισμό μας.

Ξεκινάμε σταδιακά με 30’ την ημέρα

Οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται πιο εύκολα αν μετακινούν την ώρα αφύπνισης περίπου μισή ώρα κάθε ημέρα μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό πρόγραμμα. Το βιολογικό ρολόι δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, για αυτό και οι μεγάλες, απότομες αλλαγές συνήθως δεν λειτουργούν, εντείνουν το στρες και επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα.

Δεν περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα

Συνήθως χρειάζονται περίπου τρεις ημέρες μέχρι να αρχίσει ο οργανισμός να συνηθίζει σε μία νέα ρουτίνα ύπνου. Μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ήδη τη διαφορά, αποκτώντας σταδιακά μία καλύτερη ποιότητα ύπνου, ενισχυμένη συγκέντρωση μέσα στην ημέρα αλλά και πιο σταθερή διάθεση.

Κάνουμε το ξυπνητήρι «σύμμαχό» μας

Όσο ενοχλητικός και αν είναι ο ήχος του, ένα ξυπνητήρι μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στην αρχή της προσπάθειά μας, τουλάχιστον μέχρι να συνηθίσει το σώμα μας τη νέα ώρα αφύπνισης. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πώς θα χρειάζεται να το υποστούμε επ’ αόριστων, αφού με τον καιρό, θα αρχίσουμε να ξυπνάμε φυσικά, από μόνοι μας, λίγο πριν χτυπήσει.

Ίσως, τελικά, το μυστικό για έναν πιο ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο να μην κρύβεται μόνο στις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και στη συνέπεια με την οποία ξεκινάμε την ημέρα μας. Διότι, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ένα σταθερό πρωινό ξύπνημα μπορεί να είναι το πρώτο και πιο αποτελεσματικό βήμα, για να απολαμβάνουμε πιο ήρεμες νύχτες και περισσότερη ισορροπία στην καθημερινότητά μας.

Τράπεζες
Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

Κόσμος
Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
uncategorized
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
