The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταστήσει σαφές ότι βρίσκεται σε σταθερή τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για εσωστρέφεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Σημαδιακό; θα δείξει..

Οι παροικούντες της Χαριλάου Τρικούπη σε μία δύσκολη περίοδο για το κόμμα θα κληθούν να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Πρώτον: Πώς θα δώσουν τη μάχη των εκλογών;

Δεύτερον: Ποιο θα είναι το τελικό κυβερνητικό πρόγραμμα;

Τρίτον: Ποιες καταστατικές αλλαγές θα γίνουν;

Τέταρτον: Πως θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ στη Συνταγματική Αναθεώρηση;

Πέμπτον: Ποια στρατηγική θα αποφασίσουν για το ζήτημα των συμμαχιών;

Την επόμενη ημέρα το μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια ένα: εάν αυτές οι αποφάσεις θα οδηγήσουν σε δημοσκοπική άνοδο ή θα συνεχιστεί η στασιμότητα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα και οι αποδέκτες

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σαφής για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ: Ήττα της ΝΔ με στόχο την Προοδευτική κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα προς τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι τραβούν το χαλί είναι υπόλογοι.

Στη Χαριλάου Τρικούπη και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν καλά ότι περιθώρια ασυνέπειας μεταξύ λόγων και έργων δεν υπάρχουν. Κατ’ επέκταση, οι επιλογές που ανοίγονται για την επόμενη ημέρα είναι συγκεκριμένες. Το σίγουρο είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ως στόχο να πορευτεί με τη λογική το «μονομέτωπου» απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Επίσης, ο Χάρης Δούκας επιμένει σε ψήφισμα για τις συνεργασίες, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμη πολύ χρόνο για να αντιστρέψει το κλίμα. Στο μεταξύ, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων καλά κρατεί.

Όπως και να ‘χει οι αποφάσεις που θα ληφθούν είναι κρίσιμες. Το αν βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταφέρει να περάσει ανάμεσα «στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη» θα φανεί…