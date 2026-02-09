newspaper
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Πολιτική Γραμματεία 09 Φεβρουαρίου 2026, 20:26
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Spotlight

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταστήσει σαφές ότι βρίσκεται σε σταθερή τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για εσωστρέφεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Σημαδιακό; θα δείξει..

Οι παροικούντες της Χαριλάου Τρικούπη σε μία δύσκολη περίοδο για το κόμμα θα κληθούν να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Πρώτον: Πώς θα δώσουν τη μάχη των εκλογών; 

Δεύτερον: Ποιο θα είναι το τελικό κυβερνητικό πρόγραμμα; 

Τρίτον: Ποιες καταστατικές αλλαγές θα γίνουν; 

Τέταρτον: Πως θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ στη Συνταγματική Αναθεώρηση; 

Πέμπτον: Ποια στρατηγική θα αποφασίσουν για το ζήτημα των συμμαχιών; 

Την επόμενη ημέρα το μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια ένα: εάν αυτές οι αποφάσεις θα οδηγήσουν σε δημοσκοπική άνοδο ή θα συνεχιστεί η στασιμότητα. 

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα και οι αποδέκτες 

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σαφής για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ: Ήττα της ΝΔ με στόχο την Προοδευτική κυβέρνηση. 

Την ίδια ώρα, στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα προς τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι τραβούν το χαλί είναι υπόλογοι.

Στη Χαριλάου Τρικούπη και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν καλά ότι περιθώρια ασυνέπειας μεταξύ λόγων και έργων δεν υπάρχουν. Κατ’ επέκταση, οι επιλογές που ανοίγονται για την επόμενη ημέρα είναι συγκεκριμένες. Το σίγουρο είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ως στόχο να πορευτεί με τη λογική το «μονομέτωπου» απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Επίσης, ο Χάρης Δούκας επιμένει σε ψήφισμα για τις συνεργασίες, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμη πολύ χρόνο για να αντιστρέψει το κλίμα.  Στο μεταξύ, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων καλά κρατεί. 

Όπως και να ‘χει οι αποφάσεις που θα ληφθούν είναι κρίσιμες.  Το αν βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταφέρει να περάσει ανάμεσα «στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη» θα φανεί…

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Σοκ 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
InShorts 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Woman 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,

Σύνταξη
