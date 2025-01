Η Ryanair ζητά να μπει όριο στην κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια, προτείνοντας να επιτρέπεται στους επιβάτες η αγορά το πολύ δύο ποτών πριν από την επιβίβαση.

Η εταιρεία τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι η ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια συχνά οδηγεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πολλοί επιβάτες που προκαλούν προβλήματα εμφανίζονται ήρεμοι κατά την επιβίβαση, αλλά γίνονται ενοχλητικοί αργότερα. Η Ryanair καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου πωλήσεων αλκοόλ μέσω της κάρτας επιβίβασης, όπως ήδη ισχύει στα duty-free καταστήματα.

«Δεν καταλαβαίνουμε, γιατί οι επιβάτες στα αεροδρόμια δεν περιορίζονται σε δύο αλκοολούχα ποτά (χρησιμοποιώντας την κάρτα επιβίβασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιορίζονται οι πωλήσεις αφορολόγητων ειδών), καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την ασφαλέστερη και καλύτερη συμπεριφορά των επιβατών στα αεροσκάφη και μια ασφαλέστερη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες και τα πληρώματα σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων των πτήσεων, οι επιβάτες καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ στα αεροδρόμια χωρίς κανένα όριο στην αγορά ή την κατανάλωση», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ryanair.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα πληρώματα έχουν ήδη το δικαίωμα να μην σερβίρουν αλκοόλ σε επιβάτες που θεωρούνται υπερβολικά μεθυσμένοι. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν και στα αεροδρόμια. Έτσι, προτείνει την εφαρμογή αυστηρότερων νομοθετικών μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ πριν από τις πτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές ταξιδιωτικό περιβάλλον για όλους.

Η πρόταση της Ryanair, έρχεται μετά την αγωγή της σε επιβάτη που προκάλεσε αναγκαστική εκτροπή της πτήσης Δουβλίνο – Λανθαρότε, λόγω της ενοχλητικής συμπεριφοράς του. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, με την πτήση να προσγειώνεται τελικά στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Zero tolerance on disruptive passengers 🚫

Last April, the unruly behaviour of one individual caused a diversion that resulted in 160 people losing a day of their holiday.

We have now filed civil proceedings against the passenger, demonstrating the consequences passengers… pic.twitter.com/4x0qgSOMLv

— Ryanair (@Ryanair) January 8, 2025