Ιαπωνία: Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό εν ώρα πτήσης – «Δεν θυμάμαι καθόλου»

Μια πτήση της All Nippon Airways (ANA) με προορισμό τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Τόκιο αφού ένας μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε ένα μέλος του πληρώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 55χρονος Αμερικανός, ήταν «βαριά μεθυσμένος» όταν δάγκωσε το χέρι μιας αεροσυνοδού, τραυματίζοντάς την ελαφρά, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι είχε πάρει υπνωτικό χάπι και δεν θυμόταν τι συνέβη. «Δεν θυμάμαι καθόλου» φέρεται να είπε συγκεκριμένα.

