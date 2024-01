Στάχτη το αεροπλάνο της Japan Airlines – Ερευνάται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Japan Airlines με το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε από τους 6 επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν επισταμένα αν η σύγκρουση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Την ίδια ώρα όλοι μιλούν για μια εκκένωση- «θαύμα», χάρη στην οποία σώθηκαν οι ζωές των 367 επιβατών και του πληρώματος των Ιαπωνικών Αερογραμμών.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι εικόνες που δείχνουν το αεροσκάφος των Ιαπωνικών αερογραμμών, μετά τη σύγκρουση, να κόβεται στα δύο και την ουρά να πέφτει στον διάδρομο, την ώρα που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Αρκετές ώρες πλέον μετά το σοκαριστικό περιστατικό, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι έχει μείνει από τα δύο αεροσκάφη.

Ένα από τα ερωτήματα που κάνουν όλοι στην διοίκηση της Japan Airlines μετά το δυστύχημα είναι αν έχει άδεια να προσγειωθεί; Ο αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας απάντησε «Με βάση τα όσα έχουμε κατανοήσει, είχε δοθεί (άδεια)».

Οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου μεταξύ του πύργου ελέγχου και των πιλότων της πτήσης JAL516, τις οποίες είδε το AFP μέσω του site LiveATC.net, φαίνεται να το επιβεβαιώνουν. «Japan 516, συνεχίστε την προσέγγιση», είχε δηλώσει χθες ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στις 17:43 (τοπική ώρα, 10:43 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τέσσερα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Ο πύργος ελέγχου θα έπρεπε να έχει ζητήσει από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής να περιμένει στον διάδρομο απογείωσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε πηγή στο υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας. Όμως, σύμφωνα με αξιωματούχο της ακτοφυλακής, λίγο πριν από το δυστύχημα ο πιλότος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής δήλωσε ότι είχε λάβει άδεια να απογειωθεί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο ερευνά από την πλευρά της αν το δυστύχημα προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια, όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και το Nikkei Asia. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική μονάδα η οποία ερευνά τον διάδρομο προσγείωσης- απογείωσης και σκοπεύει να πάρει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

On this footage, we can see the evacuation from right side of the plane, the main gear looks to be collapsed and the engine still emitting sparks pic.twitter.com/WFx9NbvqPr

Δημοσίευμα του Guardian, αναφέρει ότι το αεροπλάνο έγινε παρανάλωμα του πυρός, όμως δεν εξερράγη κατά την πρόσκρουση. Ωστόσο, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το αεροπλάνο και οι αρχές χρειάστηκαν μέχρι τις 8:30 μ.μ., σχεδόν τρεις ώρες μετά την αρχική πρόσκρουση, για να σβήσουν το αεροσκάφος. Το αεροπλάνο διέθετε σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα τα οποία καίγονται πιο εύκολα, αλλά οι ειδικοί υποβαθμίζουν τον ρόλο που έπαιξαν τα υλικά του, ενώ σημειώνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο κάηκε το Α350 είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο στην αεροπορία.

Η δρ Σόνια Μπράουν, ανώτερη λέκτορας αεροδιαστημικού σχεδιασμού στη σχολή μηχανολόγων μηχανικών και μηχανικών παραγωγής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι ενώ η πρώτη γενιά επιβατικών αεροσκαφών του 20ού αιώνα ήταν κατασκευασμένη σε μεγάλο βαθμό από μέταλλο, οι μηχανικοί της αεροπλοΐας αύξησαν με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό των σύνθετων υλικών από ανθρακονήματα ως τρόπο μείωσης του βάρους και αύξησης της αποδοτικότητας.

Περίπου το 50% του A350 είναι κατασκευασμένο από πολυμερή ενισχυμένα με ανθρακονήματα, το οποίο, σύμφωνα με τον Brown, είναι από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν παραχθεί ποτέ. Οι πτέρυγες, καθώς και η άτρακτος, είναι μερικές από τις μεγαλύτερες δομές του αεροπλάνου που κατασκευάζονται από τα σύνθετα υλικά. Το αλουμίνιο, ο χάλυβας και το τιτάνιο εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, αλλά σε μικρότερο βαθμό. «Προφανώς τα υλικά επηρεάζουν την απόδοση στη φωτιά, και ενώ δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των ρητινών που χρησιμοποιήθηκαν στο αεροπλάνο σε αυτό το περιστατικό, θα χάσουν τη δομική τους ικανότητα, την αίσθηση του πάχους τους, σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι το αλουμίνιο», δήλωσε ο Μπράουν.

Ο Μπράουν σημείωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε στην αριστερή πτέρυγα – πιθανότατα χάρη σε πυροσβεστικά τοιχώματα από υλικά που γίνονται εύφλεκτα σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες για να εμποδίσουν την εξάπλωση των φλογών σε περιοχές όπως οι κινητήρες και οι δεξαμενές καυσίμων – για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε όλοι οι επιβαίνοντες να εκκενώσουν το αεροσκάφος.

«Νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό με πολλές πυρκαγιές, χρειάζεται πολύς χρόνος για να τεθεί υπό έλεγχο, δεν είναι μόνο τα υλικά των αεροπλάνων, υπάρχουν μπαταρίες, ηλεκτρικά συστήματα, άλλες αποσκευές και φορτία που θα μπορούσαν να έχουν οτιδήποτε μέσα τους, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να καούν», δήλωσε ο Brown.

Ο Neil Hansford, βιομηχανικός σύμβουλος της Strategic Aviation Solutions, δήλωσε ότι τα εμπορικά αεροσκάφη τείνουν να λειτουργούν με μόνο τα καύσιμα που απαιτούνται για ένα ταξίδι, συν 10% ως αποθήκη, προκειμένου να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα των καυσίμων. «Είναι κανόνας της βιομηχανίας ότι πάντα μεταφέρετε τα καύσιμα του ταξιδιού, συν 10%, συν αρκετά για να φτάσετε στο εναλλακτικό αεροδρόμιο που προβλέψατε στο σχέδιο πτήσης σας, το οποίο θα ήταν πιθανότατα η Ναρίτα (του Τόκιο) σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο Hansford.

Five Japanese Coast Guard crewmembers responding to the earthquake in western Japan were killed when their aircraft collided with a passenger plane on the runway at Tokyo’s Haneda Airport and burst into flames. All 379 occupants on the Japan Airlines flight got out safely. pic.twitter.com/UmivGKG4Je

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 3, 2024