Πώς συνέβη το δυστύχημα με το φλεγόμενο αεροσκάφος στο Τόκιο – Δραματικό βίντεο από τη διάσωση

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη το βράδυ στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο, όταν ένα αεροσκάφος της Japan Airlines, την ώρα που εκτελούσε τη πτήση 517 από το Χοκάιντο, τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε λίγο μετά την προσγείωση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skynews, το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής αμέσως μετά την προσγείωση του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη και να προκληθεί μία τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που εξαπλώθηκε και στον διάδρομο προσγείωσης.

Τα πλάνα από το αεροδρόμιο Haneda είναι συγκλονιστικά, με τον πυκνό καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα του αεροσκάφους και τους πυροσβέστες να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Japan Airlines, από τα 379 άτομα, εκ των οποίων ήταν 367 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το αεροπλάνο, χρησιμοποιώντας τις ειδικές τσουλήθρες.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ιαπωνικό κανάλι NHK, το αεροσκάφος της ακτοφυλακής που συγκρούστηκε με εκείνο της Japan Airlines, ήταν ένα Bombardier Dash-8, στο οποίο επέβαιναν έξι μέλη. Ο ένας εκ των έξι – ο πιλότος – κατάφερε να ξεφύγει, ενώ βρέθηκαν νεκροί οι υπόλοιποι πέντε επιβαίνοντες.

Σημειώνεται, ότι αξιωματούχος της ακτοφυλακής δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ότι το αεροσκάφος που συγκρούστηκε με την πτήση της Japan Airlines ετοιμαζόταν να πετάξει στη Νιιγκάτα για την ανακούφιση των σεισμοπαθών.

Το Flight Radar 24, το οποίο παρακολουθεί τις πτήσεις σε όλο τον κόσμο, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύγκρουση. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι το δυστύχημα συνέβη στις 17.47 τοπική ώρα, καθώς η πτήση της Japan Airlines προσγειωνόταν.

Το αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής ήταν ένα Bombardier Dash-8, το οποίο δεν ήταν εξοπλισμένο με σύγχρονο αναμεταδότη ADS-B. Σε γενικές γραμμές, οι αναμεταδότες ADS-B χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση εξαιρετικά ακριβών πληροφοριών σχετικά με τη θέση ενός αεροσκάφους στους ελεγκτές εδάφους και απευθείας σε άλλα αεροσκάφη.

Είναι ακόμη νωρίς προκειμένου να μπορέσουν οι ερευνητές να δουν αν πρόκειται για λάθος από τον πύργο ελέγχου που έδωσε την άδεια της προσγείωσης ή αν ξαφνικά το αεροπλάνο της ακτοφυλακής μπήκε στον διάδρομο προσγείωσης τηςν ώρα που το αεροσκάφος της Japan Airlines προσγειωνόταν.

Φως στα αίτια της σύγκρουσης θα δώσει η απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του έλεγκτη εναέριας κυκλοφορίας με τον πιλότο του αεροπλάνου Επιπλέον θετικό είναι το γεγονός ότι διασώθηκαν επιβάτες και πληρώμα και έτσι ο κυβερνήτης του αεροπλάνου θα μπορέσει να δώσει και αυτός κατάθεση για το τι ακριβώς έγινε.

Προς το παρόν πάντως, όλες οι έρευνες στρέφονται προς τον πύργο ελέγχου και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που είχαν βάρδια τη συγκεκριμένη στιγμή σε μια προσπάθεια να φτάσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα στα αίτια της σύγκρουσης που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τεράστια τραγωδία.

Μετά από το αεροπορικό δυστύχημα στο Τόκιο, ο Tim Atkinson, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, δήλωσε στο Skynews, ότι η νύχτα σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο είναι ένα «πολύ δύσκολο οπτικά περιβάλλον».

Ακόμη, ο Tim Atkinson πρόσθεσε ότι «Καθώς κάποιος πλησιάζει έναν διάδρομο προσγείωσης τη νύχτα, είναι συχνά πολύ δύσκολο να αντιληφθεί αυτά τα μικρά σημάδια, για παράδειγμα, ενός σχετικά μικρού αεροσκάφους», λέει.

Σε ότι αφορά, τις αναφορές ότι έγινε σύγκρουση, ο κ. Atkinson λέει ότι οι ερευνητές ατυχημάτων θα εξετάσουν γιατί δύο αεροσκάφη βρίσκονταν ταυτόχρονα στην ίδια θέση και αν ήταν και τα δύο εκεί που έπρεπε να βρίσκονται.

Ο Σουηδός Anton Deibe, 17 ετών, ήταν επιβάτης στο αεροπλάνο της Japan Airlines και περιέγραψε τι συνέβη. «Όλη η καμπίνα γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet.

Συνέχισε δε λέγοντας ότι «Πέσαμε κάτω στο πάτωμα. Στη συνέχεια άνοιξαν οι πόρτες έκτακτης ανάγκης και πέσαμε πάνω τους.», ενώ πρόσθεσε ότι «Ο καπνός στην καμπίνα τσούζει σαν κόλαση. Ήταν μια κόλαση. Δεν έχουμε ιδέα πού πηγαίνουμε και έτσι τρέχουμε έξω στον αγρό. Ήταν χάος.» Ο κ. Deibe είπε ότι ταξίδευε με τους γονείς και την αδελφή του.

🚨#UPDATE: More new video is coming out as Passenger can be seen being evacuated from Japan Airlines Flight JL516 after collision with an Coast Guard aircraft at Tokyo Haneda Airport 5 people are still missing from the Coast Guard aircraft pic.twitter.com/IuRCvqnDDl

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2024