Καρέ καρέ η στιγμή που το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο, όταν ένα αεροσκάφος της Japan Airlines που εκτελούσε πτήση από το Χοκάιντο, έγινε παρανάλωμα του πυρός μετά την προσγείωση του.

Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής μετά την προσγείωσή του με συνέπεια να ακολουθήσει έκρηξη και να προκληθεί η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε και στον διάδρομο προσγείωσης.

Συγκλονιστικά είναι πλάνα από το αεροδρόμιο Haneda, με τον πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα του αεροσκάφους και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και την ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας Japan Airlines, 379 άτομα, 367 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το φλεγόμενο αεροπλάνο, χρησιμοποιώντας τις ειδικές τσουλήθρες. Την ιδια στιγμή, αγνοούνται πέντε μέλη πληρώματος του αεροπλάνο της ακτοφυλακής, ενώ ένα άτομο κατάφερε και απομακρύνθηκε.

Όλες οι έρευνες στρέφονται προς τον πύργο ελέγχου και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που είχαν βάρδια τη συγκεκριμένη στιγμή σε μια προσπάθεια να φτάσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα στα αίτια της σύγκρουσης που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τεράστια τραγωδία.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport

@RadaBoxCom

pic.twitter.com/36eqTilaer

— Flight Emergency (@FlightEmergency) January 2, 2024