Απασφάλισε ο Γκράχαμ: «Εμείς ισοπεδώσαμε Βερολίνο και Τόκιο, το ίδιο δικαιούται να κάνει και το Ισραήλ»

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταστρέψαμε δικαίως το Τόκιο και το Βερολίνο χωρίς δεύτερη σκέψη, οπότε γιατί να μην κάνει το ίδιο και το Ισραήλ;, ήταν τα λόγια του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ την ώρα που οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν εκ νέου τους βομβαρδισμούς.

Ο γερουσιαστής, ανήκει στη στα πολεμικά «γεράκια» της Ουάσινγκτον, δίχως να έχει κρύψει στο παρελθόν και την στήριξή του στην Τουρκία έναντι της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής έχει δηλώσει στο από το 2022 ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κλείσει η συμφωνία της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα. Ωστόσο, πρόσφατα η αμέριστη υποστήριξή το στο Ισραήλ έναντι της Χαμάς –την οποία υποστηρίζει η Άγκυρα- έχει αποξενώσει τον γερουσιαστή από την Άγκυρα.

Έτσι, δεν εκπλήσσει ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ εμφανίζεται βασιλικότερος του βασιλέως, όσον αφορά τον βομβαρδισμό της Γάζας του Ισραήλ.

Μιλώντας στο Fox News την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου ο γερουσιαστής συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Καταστρέψαμε το Τόκιο και το Βερολίνο, χωρίς δεύτερη σκέψη καταστρέψαμε τις πρωτεύουσες του εχθρού. Συνεπώς εάν μας έλεγες μετά την 11/9 ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός με την Αλ Κάιντα θα σε βγάζαμε έξω από το δωμάτιο ή πιθανότατα θα σου κάναμε κάτι χειρότερο».

Σημειώνεται όμως, ότι τόσο οι βομβαρδισμοί πόλεων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και οι μετέπειτα πόλεμοι των ΗΠΑ στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατίας, δεν συμβάδιζαν με το διεθνές δίκαιο, οδηγώντας στον θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους.

«Η 7η Οκτωβρίου ήταν για το Ισραήλ η 11/9 και η ιδέα ότι μέσα σε έξι εβδομάδες ο κόσμος θα καλεί το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός με τους πολίτες του να έχουν σφαγιαστεί δεν το χωράει ο νούς μου» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Γκράχαμ ήταν κάθετος ότι δεν θα επιτρέψει στο πολιτικό σύστημα στη χώρας του να περιορίσει την ικανότητα του Ισραήλ να προστατευτεί. «Θα εναντιωθώ σε οποιονδήποτε όρο για παροχή βοήθειας στο Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται ότι ο γερουσιαστής είχε ξεναγηθεί σε τούνελ της Χαμάς από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το 2019.

With @LindseyGrahamSC today touring a Gaza terror tunnel. Cost of tunnel = cost of 2 new schools = cost of 30 new homes. #Hamas consistently makes the wrong choices for the people of #Gaza. Heartbreaking. pic.twitter.com/ddcrLOrP9y

— Ambassador Jack Lew (@USAmbIsrael) March 10, 2019