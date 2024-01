Ιαπωνία: Στις φλόγες τυλίχθηκε επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο, στην Ιαπωνία, έπειτα από σύγκρουση με μικρό αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη.

Οι 367 επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση της Japan Airlines έχουν απομακρυνθεί από το αεροπλάνο, καθώς και τα 12 μέλη του πληρώματος όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Από το πλήρωμα του μικρού αεροσκάφους της ακτοφυλακής φαίνεται να αγνοούνται οι πέντε, ενώ ο πιλότος κατάφερε να το εγκαταλείψει.

Όπως αναφέρουν οι Japan Times, το αεροπλάνο της Japan Airlines έπιασε φωτιά στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο Χανέντα, το βράδυ της Τρίτης.

Στα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το επιβατικό αεροσκάφος φαίνεται να τυλίγεται στις φλόγες καθώς τροχοδρομεί και να συνεχίζει φλεγόμενο κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης.

Horrific video of Japan Airlines plane in flames on runway at Tokyo’s Haneda Airport. Preliminary reports from Tokyo media indicate that it collided with another plane pic.twitter.com/MkQfLoNx0s — Kenya West (@KinyanBoy) January 2, 2024

Τα πλάνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NHK έδειχναν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με την πυρκαγιά.

Άλλα βίντεο δείχνουν επιβάτες μέσα στην καμπίνα που έχει γεμίσει καπνούς, τη στιγμή που εκκενώνουν το αεροσκάφος, ενώ κόβουν την ανάσα τα στιγμιότυπα που δείχνουν το αεροσκάφος να κόβεται στα δύο φλεγόμενο.

«The tail-end has… just crashed on to the floor.» An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo’s Haneda airport.https://t.co/ayTzbtRvAM 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7uYMRG93En — Sky News (@SkyNews) January 2, 2024

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος της ακτοφυλακής ετοιμαζόταν να πετάξει στη Νιγκάτα, που έχει πληγεί από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ, είπε αξιωματούχος της ακτοφυλακής στο δίκτυο NHK.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane pic.twitter.com/kGpQsYZ4ZO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

«Γίναμε μάρτυρες ενός θαύματος»

«Μόλις γίναμε μάρτυρες ενός θαύματος», λέει στο Sky News ένας πρώην πιλότος επιβατικών αεροσκαφών.

«Ο τρόπος με τον οποίο κατέβασαν όλους αυτούς τους επιβάτες από αυτό το αεροπλάνο είναι απίστευτος», λέει ο Roger Whitefield.

A Japan Airlines jet is on fire at Tokyo Haneda Airport. 🇯🇵 🚨 ✈ 🔥 pic.twitter.com/FaUAd7sERb — Cole Cameron (@colecameron) January 2, 2024

Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι εικόνες δείχνουν καπνό να ξεχύνεται από μία από τις πίσω πόρτες, που σημαίνει ότι η ορατότητα στο αεροπλάνο «πρέπει να ήταν μηδενική».

«Για να βγάλει το πλήρωμα από εκεί όλους τους επιβάτες, είναι θαύμα», προσθέτει.