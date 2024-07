Μπουλντόζες προσπαθούν να απομακρύνουν σωρούς από απορρίμματα αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό για τους εξοργισμένους κατοίκους που βλέπουν τα παιδιά τους να κινούνται ανάμεσα στα σκουπίδια στους δρόμους της Γάζας, σε μια υγειονομική κρίση που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και έρχεται να προστεθεί στα δεινά του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να πιούμε, η μυρωδιά μάς σκοτώνει», δήλωσε ο Άχμεντ Σαλούλα, ένας από τους πολλούς εκτοπισμένους Παλαιστινίους, που είναι από την Πόλη της Γάζας και ζει στη Χαν Γιουνίς.

Οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μία κρίση μετά την άλλη από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς τον Οκτώβριο. Εκτός από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, τους βομβαρδισμούς και τη χερσαία επίθεση, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε φαγητό, καύσιμα, νερό, φάρμακα και νοσοκομειακές μονάδες.

Good morning, FYI : Pollution crisis caused by garbage and various waste has deepened in Gaza, which has been under lsrael blockade! This is just another disaster that threatens the people of Gaza besides the famine and non-stop terror attacks! #GazaGenocide #CeasefireNow pic.twitter.com/KSu2WAHHwU — ElisaKim (@elstheticsa) March 14, 2024

Palestinian children rummage through garbage for scraps of food in Gaza, where Israel’s ongoing attacks and blockade have made it almost impossible to find anything edible in the besieged enclave pic.twitter.com/LrammJXuQ9 — TRT Afrika (@trtafrika) July 16, 2024

Ευσεβής πόθος η βοήθεια της κυβέρνησης

Τα σκουπίδια συσσωρεύονται στον φτωχό θύλακα —μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο— που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

Τη νύχτα, οι κάτοικοι μένουν ξύπνιοι προσπαθώντας να αποφύγουν τα κουνούπια και ορισμένοι κολλούν αρρώστιες όπως ψώρα, δήλωσε ο Σαλούλα. «Ζητάμε από τη δημοτική αρχή της Χαν Γιούνις να απομακρύνει τα σκουπίδια», πρόσθεσε.

On International Workers’ Day, a Palestinian child from Gaza’s Khan Younis struggles to provide for his family of five by searching through garbage containers, collecting plastic and iron to sell to a local dealer for recycling in various industries. Credit: Anadolu Agency pic.twitter.com/L8mgZvjABG — Quds News Network (@QudsNen) May 1, 2023

Ωστόσο, το να ζητά κανείς τη βοήθεια κυβερνητικών υπηρεσιών είναι ευσεβής πόθος στη Γάζα, ύστερα από εννέα μήνες πολέμου.

Η Χαν Γιούνις είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, που φιλοξενεί 2,3 εκατ. κατοίκους.

Δυσωδία και εξάπλωση εντόμων

Οι ζημιές από τον πόλεμο και η έλλειψη καυσίμων έχουν δημιουργήσει πρόβλημα με τα απορρίμματα, δήλωσε ο Ομάρ Ματάρ, ο αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση στερεών απορριμμάτων στον δήμο της Χαν Γιούνις.

Bulldozers plow through piles of waste, but angry residents find little relief as their children sift through garbage on Gaza’s streets in a growing sanitation crisis that’s adding to the misery of war https://t.co/gqmIQlD6RJ — Geopolitical Kid (@Geopoliticalkid) July 16, 2024

«Η συσσώρευση απορριμμάτων έχει προκαλέσει δυσωδία, εξάπλωση εντόμων και τρωκτικών, πέρα από τη διαρροή υγρών από τα σκουπίδια στον υπόγειο ταμιευτήρα νερού», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χωματερή αυτή δεν σχεδιάστηκε σωστά για να αποτρέπει τη διαρροή υγρών αποβλήτων στον υπόγειο ταμιευτήρα, δήλωσε ο Ματάρ.

Ο ταμιευτήρας αυτός είναι η βασική πηγή πόσιμου νερού για τους κατοίκους της Χαν Γιούνις. Στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο πόσιμο νερό.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Anadolu Agency