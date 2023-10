Εικόνες καταστροφής από την επίθεση και σε πούλμαν με οπαδούς της Λιόν – Έσπασαν όλα τα παράθυρα

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στην αποστολή της Λιόν για το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ.

Η αποστολή της ομάδας δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς της Μαρσέιγ με πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο προπονητής της φιλοξενούμενης, Φάμπιο Γκρόσο ο οποίος έφτασε στα αποδυτήρια αιμόφυρτος!

Το ίδιο σοκαριστική είναι και η εικόνα του πούλμαν των οπαδών της ομάδας μετά την επίθεση των αντίστοιχων της Μαρσέιγ.

Πιο συγκεκριμένα στη φωτογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται το μέγεθος της επίθεσης, καθώς όλα τα τζάμια του πούλμαν… αγνοούνται!

Όπως θα δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία, οι πέτρες διέλυσαν όλα τα παράθυρα του μέσου που μετέφερε τους οπαδούς της Λιόν στο «Βελοντρόμ», ενώ ένταση φαίνεται να υπάρχει και μέσα στις κερκίδες καθώς οι οπαδοί μπαίνουν.

This is the state of the bus taking Lyon supporters to tonight’s match in Marseille. There is now huge tension within the Véldrome with Lyon fans now filling the away stand. With under 30 minutes until kick-off, the LFP are yet to announce whether the match will go ahead. pic.twitter.com/WK6xggsBch

— Get French Football News (@GFFN) October 29, 2023