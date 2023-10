Τραυματίστηκε ο Γκρόσο μετά από επίθεση οπαδών της Μαρσέιγ στο πούλμαν της Λιόν – Αιμόφυρτος ο Ιταλός κόουτς

Ένα ακόμα σκηνικό βίαιων επεισοδίων ταλαιπωρεί το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Βελοντρόμ, λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Λιόν.

Οπαδοί της ομάδας της Μασσαλίας επιτέθηκαν στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Λιόν στο γήπεδο, εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Από την σφοδρή επίθεση τραυματίστηκε ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Φάμπιο Γκρόσο καθώς μια από τις πέτρες χτύπησε τον άτυχο τεχνικό της Λιόν στο κεφάλι.

Οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικές, με τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται γεμάτος με αίματα και επιδέσμους, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα ακόμα μέλος του τεχνικού επιτελείου της Λιόν, ενώ πολλά τζάμια του πούλμαν έσπασαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και παίκτες με μικροτραυματισμούς.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023